РФ с начала войны более 13,5 тысяч раз применяла химвещества против Сил обороны Украины — Генштаб

В течение мая российские оккупанты 237 раз применили опасные химические вещества против Украины. Всего с начала полномасштабной агрессии зафиксировано более 13,5 тыс. случаев применения опасных химических веществ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Более 13,5 тысяч случаев применения опасных химических веществ против Сил обороны Украины зафиксировано с начала полномасштабной вооруженной агрессии рф. Российские войска системно применяют опасные химические вещества раздражающего действия наряду с традиционными средствами огневого поражения. Только в мае 2026 года зафиксировано 237 таких случаев

Противник использует газовые гранаты типа К-51 и РГ-Во, а также самодельные контейнеры, снаряженные веществами CS и CN. Основной способ доставки — сбросы с беспилотных летательных аппаратов. Чаще всего такие средства применяются по позициям Сил обороны Украины с целью заставить личный состав покинуть укрытия и получить тактическое преимущество на направлениях сосредоточения основных усилий.

Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, использование таких веществ как средства ведения войны запрещено. Вещества CS и CN в мирное время могут использоваться правоохранительными органами исключительно для контроля массовых беспорядков при строгих ограничениях, однако их применение в боевых условиях является незаконным.

Вещества не относятся к боевым отравляющим веществам смертельного действия, они представляют опасность: вызывают сильное раздражение глаз и дыхательных путей, слезотечение, кашель, удушье, дезориентацию и временную потерю боеспособности. В отдельных случаях симптоматика может свидетельствовать о применении других химических раздражителей или смесей неустановленного состава.

Анализ динамики свидетельствует о росте интенсивности применения таких веществ в весенне-летний период. В 2024 году пик пришелся на май и июнь (более 700 и 600 случаев соответственно), в 2025 году — на май и июнь (более 800 и 700). С учетом этой тенденции прогнозируется дальнейшее увеличение количества таких атак. В связи с этим военнослужащим категорически не следует пренебрегать средствами индивидуальной защиты, прежде всего противогазами для защиты органов дыхания