РФ с начала войны более 13,5 тысяч раз применяла химвещества против Сил обороны Украины — Генштаб

$44.340.0451.660.06
ukenru
16:50 • 6722 просмотра
Какие продукты разжижают кровь и что есть для профилактики тромбозаPhoto
Эксклюзив
14:51 • 17551 просмотра
Действительно ли контрастный душ укрепляет здоровье и кому стоит быть осторожным
14:12 • 17062 просмотра
Fire Point испытала баллистическую ракету FP-7.Х, которая ляжет в основу противобаллистического перехватчика FREYJA – видеоVideo
Эксклюзив
13:49 • 16328 просмотра
Суд должен реагировать на злоупотребление процессуальными правами в деле о смерти Аднана Кивана — эксперты
Эксклюзив
3 июня, 07:12 • 48968 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
3 июня, 06:48 • 37583 просмотра
Нефтяной терминал в Петербурге, база Кронштадт и не только - Зеленский подтвердил результаты "дальнобойных санкций"Video
2 июня, 18:57 • 49631 просмотра
США хотят как можно скорее вернуть санкции против российской нефти — Рубио
2 июня, 15:57 • 127838 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto
Эксклюзив
2 июня, 13:27 • 69893 просмотра
Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска
2 июня, 12:14 • 65940 просмотра
Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.1м/с
81%
749мм
Популярные новости
Сибига ответил на претензии Польши из-за названия подразделения ССО "имени Героев УПА"3 июня, 07:35 • 15716 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтетерминала в Петербурге, кораблей в Кронштадте и завода "Прогресс"3 июня, 08:15 • 16935 просмотра
В Кронштадте поражен российский корвет "Бойкий" - "Мадяр" показал видеоVideo3 июня, 10:29 • 16444 просмотра
Топ-7 мест в Каменце-Подольском, которые стоит посетить на выходныхPhoto12:01 • 27190 просмотра
США официально объявили о сокращении участия в силах НАТО, Европе предлагают взять на себя больше ответственности13:19 • 15970 просмотра
публикации
Как скачать музыку с YouTube: простые способы загрузкиPhoto17:09 • 2912 просмотра
Какие продукты разжижают кровь и что есть для профилактики тромбозаPhoto16:50 • 6722 просмотра
Какие ограничения скорости действуют в населенных пунктах и за их пределами в УкраинеPhoto15:56 • 10190 просмотра
Действительно ли контрастный душ укрепляет здоровье и кому стоит быть осторожным
Эксклюзив
14:51 • 17551 просмотра
Топ-7 мест в Каменце-Подольском, которые стоит посетить на выходныхPhoto12:01 • 27497 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Венгрия
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи14:52 • 7894 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 67316 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 74640 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 108749 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 102159 просмотра
Актуальное
Техника
MIM-104 Patriot
Золото
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат

РФ с начала войны более 13,5 тысяч раз применяла химвещества против Сил обороны Украины — Генштаб

Киев • УНН

 • 408 просмотра

С начала войны зафиксировано более 13,5 тысяч химических атак РФ. Только за май враг 237 раз применил запрещенные вещества против ВСУ.

РФ с начала войны более 13,5 тысяч раз применяла химвещества против Сил обороны Украины — Генштаб

В течение мая российские оккупанты 237 раз применили опасные химические вещества против Украины. Всего с начала полномасштабной агрессии зафиксировано более 13,5 тыс. случаев применения опасных химических веществ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН

Более 13,5 тысяч случаев применения опасных химических веществ против Сил обороны Украины зафиксировано с начала полномасштабной вооруженной агрессии рф. Российские войска системно применяют опасные химические вещества раздражающего действия наряду с традиционными средствами огневого поражения. Только в мае 2026 года зафиксировано 237 таких случаев 

- говорится в сообщении. 

Противник использует газовые гранаты типа К-51 и РГ-Во, а также самодельные контейнеры, снаряженные веществами CS и CN. Основной способ доставки — сбросы с беспилотных летательных аппаратов. Чаще всего такие средства применяются по позициям Сил обороны Украины с целью заставить личный состав покинуть укрытия и получить тактическое преимущество на направлениях сосредоточения основных усилий.

Подразделения радиационной, химической, биологической защиты Сил поддержки ВС Украины осуществляют фиксацию применений опасных химических веществ, а отобранные пробы передаются для криминалистических исследований. Наибольшая интенсивность применения была зафиксирована в апреле 2025 года — 894 случая 

- сообщили в Генштабе. 

Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, использование таких веществ как средства ведения войны запрещено. Вещества CS и CN в мирное время могут использоваться правоохранительными органами исключительно для контроля массовых беспорядков при строгих ограничениях, однако их применение в боевых условиях является незаконным.

Вещества не относятся к боевым отравляющим веществам смертельного действия, они представляют опасность: вызывают сильное раздражение глаз и дыхательных путей, слезотечение, кашель, удушье, дезориентацию и временную потерю боеспособности. В отдельных случаях симптоматика может свидетельствовать о применении других химических раздражителей или смесей неустановленного состава.

Анализ динамики свидетельствует о росте интенсивности применения таких веществ в весенне-летний период. В 2024 году пик пришелся на май и июнь (более 700 и 600 случаев соответственно), в 2025 году — на май и июнь (более 800 и 700). С учетом этой тенденции прогнозируется дальнейшее увеличение количества таких атак. В связи с этим военнослужащим категорически не следует пренебрегать средствами индивидуальной защиты, прежде всего противогазами для защиты органов дыхания 

- отметили в Генштабе. 

Напомним 

В течение января 2026 года российские оккупанты 224 раза 2026-roku-henshtab">применили опасные химические вещества против Украины. Всего с начала полномасштабной агрессии зафиксировано более 12 тысяч случаев применения опасных химических веществ. 

Павел Башинский

Война в Украине
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Украина