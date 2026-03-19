Подорожание топлива и газа на фоне войны на Ближнем Востоке повлияет на инфляцию - НБУ

Инфляция в Украине может пойти по более высокой траектории, чем прогнозировалось, в частности из-за подорожания энергоресурсов, в том числе горючего и газа, на фоне войны на Ближнем Востоке, сообщили в Национальном банке Украины в четверг, пишет УНН.

Как отметили в Нацбанке, "в течение последних недель ситуация в энергосекторе Украины улучшилась, что должно ограничить ценовое давление". "Со своей стороны НБУ будет поддерживать надлежащий уровень монетарных условий для сохранения привлекательности гривневых инструментов и обеспечения устойчивости валютного рынка. Это, среди прочего, должно поспособствовать и успокоению инфляционных ожиданий", - указали в НБУ.

Однако война на Ближнем Востоке привела к существенному подорожанию нефтепродуктов и газа, что уже сказывается на внутренних ценах в Украине. Как следствие, траектория инфляции в ближайшие месяцы с высокой вероятностью будет несколько выше, чем предполагалось январским прогнозом НБУ - сообщили в Нацбанке.

В то же время, отметили в НБУ, "есть неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации".

