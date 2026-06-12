ЕС 15 июня открывает первый кластер переговоров о вступлении Украины и Молдовы — глава Еврокомиссии

Все государства-члены договорились открыть первый блок переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. На первой межправительственной конференции в понедельник, 15 июня, откроем блок, посвященный фундаментальным вопросам. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

Сегодня Европейский Союз сделал важный шаг вперед. Все государства-члены договорились открыть первый блок переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. На первой межправительственной конференции в понедельник мы откроем блок, посвященный фундаментальным вопросам; основу процесса вступления - сообщила президент Европейской комиссии.

По ее словам, первый кластер охватывает основные ценности и принципы, на которых построен ЕС, от верховенства права до сильных демократических институтов.

Это признание решимости, мужества и упорного труда, проявленных обеими странами в продвижении реформ, даже перед лицом огромных вызовов. И сигнал о том, что предложение ЕС о мире, стабильности и возможностях не имеет себе равных - добавила фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что расширение – это стратегический выбор.

Сближая наши страны, мы укрепляем мир, безопасность и процветание на всем континенте. В мире, отмеченном растущей неопределенностью, более крупный Европейский Союз отвечает нашим общим интересам. Расширение остается одной из величайших историй успеха ЕС и нашей лучшей инвестицией в наше общее будущее - резюмировала фон дер Ляйен.

Украина рассчитывает открыть первый кластер переговоров о вступлении в ЕС уже 15 июня