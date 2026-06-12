Украина рассчитывает открыть первый кластер переговоров о вступлении в ЕС уже 15 июня

Европейский Союз достиг единогласия относительно решений об открытии переговорных кластеров для Украины в рамках процесса вступления. Первый кластер могут официально открыть уже 15 июня, а решения по остальным планируют принять в ближайшие недели. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка во время заседания Верховной Рады Украины, передает УНН.

Детали

По словам Качки, вопрос открытия первого переговорного кластера уже четыре раза рассматривался на уровне Европейского Союза. Во всех случаях решения поддерживали единогласно все страны-члены, в том числе и Венгрия.

На сегодняшний день есть понимание, что Европейский Союз достиг единогласия при принятии решения об открытии кластеров. Начиная с прошлой недели уже состоялось четыре рассмотрения вопроса об открытии первого кластера. Во всех них было зафиксировано единогласное голосование, в том числе и Венгрия, за счет того, что мы достигли той договоренности, о которой говорилось ранее - заявил министр.

Тарас Качка также сообщил, что в настоящее время готовится проведение второго заседания межправительственной конференции между Украиной и Европейским Союзом.

На сегодняшний день есть план провести второе заседание межправительственной комиссии. Конференции между Украиной и Европейским Союзом. И открыть первый кластер в понедельник пятнадцатого июня. Это дает возможность начать в Европейском Союзе подготовку к решению об открытии остальных пяти кластеров - подчеркнул Тарас Качка.

Так, после открытия первого кластера Европейский Союз сможет перейти к подготовке решений по остальным направлениям переговорного процесса. Также, по словам Качки, Украина уже получила подтверждение поддержки от всех государств-членов ЕС.

Буквально на следующий день, соответственно намерение принять все решения по всем шести кластерам в июне-июле этого года. На сегодняшний день являются реалистичными и практичными, и мы получили подтверждение от всех государств-членов, от Польши, от Франции, от Венгрии, Германии и других государств-членов - подчеркнул чиновник.

Также чиновник отметил, что открытие переговорных кластеров означает начало завершающего этапа пути Украины к членству в Европейском Союзе, а также, что этот этап "будет заключаться в принятии всех необходимых законов".

Напомним

Стремление Украины быстро продвигаться по пути к членству в ЕС создает напряженность между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами накануне открытия первого кластера для переговоров. Поэтому Киев опасается, что его заявка на вступление в ЕС может