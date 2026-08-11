Региональные молодежные лидеры начали трехдневный визит в Киев

Руководители региональных молодежных конгрессов совершают трехдневный визит в столицу. В рамках программы они встретились с Премьер-министром Украины Сергеем Корецким и приняли участие в обучении по формированию местных бюджетов. Об этом сообщил министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Виталий Безгин, передает УНН.

Региональные молодежные лидеры совершают трехдневный визит в столицу. В рамках мероприятия молодежь встретилась с Премьер-министром Украины Сергеем Корецким.

Разговор был очень предметным: о возможностях молодежи влиять на решения в своих общинах, государственных финансовых программах, ресурсах для развития территорий, поддержке молодежного развития территорий, поддержке молодежного ипотечного кредитования. Вместе с коллегами из Министерства финансов Украины провели обучение по формированию местных бюджетов. Важно знать: где начинается ответственность государства и как молодежь может приобщаться к этим процессам