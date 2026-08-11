Региональные молодежные лидеры начали трехдневный визит в Киев
Киев • УНН
В рамках программы они встретились с Премьер-министром Украины Сергеем Корецким и приняли участие в обучении по формированию местных бюджетов.
Руководители региональных молодежных конгрессов совершают трехдневный визит в столицу. В рамках программы они встретились с Премьер-министром Украины Сергеем Корецким и приняли участие в обучении по формированию местных бюджетов. Об этом сообщил министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Виталий Безгин, передает УНН.
Детали
Региональные молодежные лидеры совершают трехдневный визит в столицу. В рамках мероприятия молодежь встретилась с Премьер-министром Украины Сергеем Корецким.
Разговор был очень предметным: о возможностях молодежи влиять на решения в своих общинах, государственных финансовых программах, ресурсах для развития территорий, поддержке молодежного развития территорий, поддержке молодежного ипотечного кредитования. Вместе с коллегами из Министерства финансов Украины провели обучение по формированию местных бюджетов. Важно знать: где начинается ответственность государства и как молодежь может приобщаться к этим процессам
Кроме того, по словам чиновника, в мероприятии также принимают участие все руководители Палаты региональных молодежных конгрессов, Конгрессов местных и региональных властей при Президенте Украины, а также будут представлены все области.
Впереди еще два насыщенных дня: встречи, обучение и работа с государственными институтами. А затем — возвращение в свои регионы, где полученные знания должны трансформироваться в конкретные инициативы. Главный показатель работы — сколько идей реально станут решениями. Главный показатель работы — сколько идей реально станут решениями. Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за инициативу, Офис Президента Украины, общины и всех, кто присоединился к организации и поддерживает развитие региональных молодежных конгрессов
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Чехии Петр Павел почтили память погибших украинских защитников у Стены памяти в Киеве. Церемония состоялась в рамках визита Павела в столицу Украины.