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The Washington Post
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россия готовит массовые фальсификации выборов в Госдуму на оккупированных территориях Украины - ЦПД

Киев • УНН

 • 1680 просмотра

россия планирует незаконные выборы в Госдуму на оккупированных территориях Украины, обеспечивая явку свыше 65-70% и поддержку "единой россии" не менее 70%. Это делается для легитимизации оккупации, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

россия готовит массовые фальсификации выборов в Госдуму на оккупированных территориях Украины - ЦПД

россия планирует провести незаконные выборы в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины. кремль хочет обеспечить там явку свыше 65–70% и не менее 70% голосов за "единую россию", чтобы использовать результаты для легитимизации оккупации. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.

администрация путина ставит задачу обеспечить явку на временно оккупированных территориях на уровне свыше 65-70%, а также обеспечить "единой россии" не менее 70% поддержки. Сами же выборы на ТОТ Украины являются полностью незаконными, но россия хочет использовать их в качестве легитимизации оккупации

- говорится в сообщении.

Коваленко также обратил внимание, что нынешняя избирательная кампания в россии проходит под лозунгами поддержки продолжения войны против Украины.

По его словам, все политические силы, допущенные к участию в выборах, фактически поддерживают дальнейшее ведение боевых действий, а единственную антивоенную партию Яблоко показательно отстранили от участия, чтобы она не смогла получить заметную поддержку избирателей.

Верховный суд рф снял антивоенную партию "Яблоко" с выборов в Госдуму10.08.26, 21:14 • 13115 просмотров

По мнению руководителя ЦПД, это свидетельствует о том, что путинский режим не видит собственного будущего без войны и боится демонстрировать даже минимальную поддержку антивоенных настроений.

В то же время Коваленко отметил, что внутри россии постепенно растет количество людей, выступающих против продолжения войны. Больше всего такие настроения распространены в регионах, однако они фиксируются и в москве, где негативно воспринимают слухи о возможной новой волне мобилизации.

По его словам, сейчас эти настроения еще не переросли в организованный протест.

Но так же было и в советском союзе, который развалился из-за экономики и негативных настроений людей, критиковавших власть на своих кухнях в панельках и хрущевках

- отмечает Андрей Коваленко.

Выборы в россии состоятся в сентябре.

После выборов в госдуму рф могут ввести военное положение - росСМИ28.07.26, 06:33 • 30225 просмотров

Ольга Розгон

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