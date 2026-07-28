После выборов в госдуму рф могут ввести военное положение - росСМИ

После выборов в Госдуму РФ могут ввести «военное положение или его элементы». Об этом сообщает российское издание «Верстка» со ссылкой на несколько неназванных источников в федеральных и региональных органах власти, а также в руководстве одной из оппозиционных фракций Госдумы, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что по российскому законодательству для применения этой меры достаточно указа президента, в котором должны быть указаны дата и время начала действия военного положения. Отменяется оно также указом главы государства и не имеет ограничений по срокам.

Фактически это будет означать прямое управление — с «заморозкой» деятельности партий и общественных организаций, запретом любых массовых акций, отменой всех выборов, тотальной цензурой, комендантским часом и ограничением на передвижение граждан. Кроме того, мирных жителей и их имущество власти имеют право мобилизовать на работы, связанные с обороной — говорится в статье.

По словам двух политтехнологов, работающих с Кремлем, такой вариант поддерживают «некоторые силовики, которые уже давно считают, что надо перестать маневрировать» с населением и «воевать всей страной».

Триггером может послужить серьезный провал на фронте или в наборе людей в войска — предположил один из собеседников издания.

Авторы добавляют, что фактически часть мер военного положения в РФ и так уже действует — например, военная цензура. Так, за публикацию информации, противоречащей официальной позиции Минобороны, сотрудники СМИ могут нести уголовное наказание, а сами медиа остаться без лицензии.

Напомним

российский диктатор Владимир Путин заявил, что военные расходы будут приоритетом бюджета РФ.

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