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Во Франции разбился самолёт военно-воздушных сил, экипаж получил травмы

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Самолёт Cirrus SR-20 ВВС Франции потерпел крушение во время тренировочного полёта в Салон-де-Провансе. Инструктор и пилот-стажёр получили незначительные травмы и избежали жилых районов.

Во Франции разбился самолёт военно-воздушных сил, экипаж получил травмы

Учебно-тренировочный самолёт Cirrus SR-20, принадлежащий французским Военно-воздушным и космическим силам, потерпел крушение в Салон-де-Провансе во Франции во время тренировочного полёта в понедельник, сообщило Министерство вооружённых сил страны во вторник, пишет УНН со ссылкой на BFM TV.

Детали

Незадолго до 10:00 по местному времени два члена экипажа небольшого самолёта ВВС Франции подали сигнал тревоги.

Их самолёт, Cirrus SR-20, лёгкий самолёт, используемый для подготовки пилотов, потерпел крушение в Салон-де-Провансе (Буш-дю-Рон) во время тренировочного полёта, сообщило Министерство вооружённых сил в пресс-релизе в понедельник, 17 августа.

Согласно сообщению, "два члена экипажа, инструктор и пилот-стажёр, получили незначительные травмы и смогли подать сигнал тревоги. Экипажу удалось избежать жилых районов. О причинении вреда третьим лицам не сообщается".

Начато расследование.

В заявлении, опубликованном в Facebook, муниципалитет Салон-де-Прованса уточнил, что эта "зрелищная и впечатляющая" авария самолёта произошла "во время учебного полёта". "Двое военнослужащих Военно-воздушной академии, находившихся на борту, смогли совершить аварийную посадку на трассе RD 113 между улицами Жарди-Пасьон и Интермарше и вовремя эвакуироваться, прежде чем самолёт загорелся", — сообщила городская администрация.

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Юлия Шрамко

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