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Истребитель F-16 разбился в Турции

Киев • УНН

 • 1276 просмотра

Самолёт F-16 ВВС Турции разбился в Ялове во время учебного полёта. Пилот катапультировался и выжил, причина устанавливается.

Истребитель F-16 разбился в Турции

Истребитель F-16 разбился во время тренировочного полёта в Турции, сообщило Министерство национальной обороны страны в среду, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Подробности

"Один из наших самолётов F-16 Военно-воздушных сил разбился во время тренировочного полёта в Ялове. Наш пилот катапультировался и выжил", — сообщило Министерство национальной обороны Турции (MSB).

Как указано в заявлении, "причина катастрофы будет установлена ​​после детального расследования".

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Юлия Шрамко

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