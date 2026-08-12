Истребитель F-16 разбился в Турции
Киев • УНН
Самолёт F-16 ВВС Турции разбился в Ялове во время учебного полёта. Пилот катапультировался и выжил, причина устанавливается.
Истребитель F-16 разбился во время тренировочного полёта в Турции, сообщило Министерство национальной обороны страны в среду, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.
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"Один из наших самолётов F-16 Военно-воздушных сил разбился во время тренировочного полёта в Ялове. Наш пилот катапультировался и выжил", — сообщило Министерство национальной обороны Турции (MSB).
Как указано в заявлении, "причина катастрофы будет установлена после детального расследования".
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