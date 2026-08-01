Истребитель F-35B разбился на авиабазе морской пехоты США в Калифорнии

Истребитель пятого поколения F-35B Корпуса морской пехоты США потерпел аварию на авиабазе MCAS Miramar в Сан-Диего, штат Калифорния. Пилот успел катапультироваться, его госпитализировали в стабильном состоянии, сообщает Fox News, пишет УНН.

Детали

По данным Корпуса морской пехоты США, авария произошла около 10:00 по местному времени на взлетно-посадочной полосе авиабазы. После падения самолета возник пожар, который охватил прилегающую территорию.

В пресс-службе Корпуса морской пехоты сообщили, что пилот успешно катапультировался. Его доставили в медицинское учреждение для обследования и лечения травм, которые не представляют угрозы для жизни.

Причину аварии устанавливают

Причина катастрофы пока остается неизвестной. Представители военных не уточнили, выполнял ли самолет учебный полет, взлетал или заходил на посадку.

На видео с места происшествия видно, что истребитель разломился на две части, а пожар охватил участок размером примерно с футбольное поле. К ликвидации возгорания привлекли пожарно-спасательную службу Сан-Диего, хотя руководство операцией осуществляют военные.

Справочно

F-35B является модификацией истребителя-невидимки F-35 Lightning II с возможностью короткого взлета и вертикальной посадки. Его использует Корпус морской пехоты США для выполнения боевых, разведывательных и ударных задач. Обстоятельства аварии расследуют военные специалисты.

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