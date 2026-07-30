ГБР расследует падение истребителя F-16 в Полтавской области

Государственное бюро расследований начало расследование и устанавливает причины падения истребителя F-16 в Полтавской области, сообщили в ГБР в четвер, показав фото, пишет УНН.

Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту падения истребителя F-16 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, произошедшего во время выполнения боевого задания в Полтавской области - указали в ГБР.

По предварительной информации, отметили в ГБР, "29 июля 2026 года около 18:45 в Кременчугском районе Полтавской области во время выполнения боевого задания потерпел крушение самолет F-16 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины". "Пилот успел катапультироваться. Его жизни на данный момент ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

В Украине во время выполнения боевого задания разбился истребитель F-16, пилот катапультировался - Воздушные силы

Как указано, сразу после происшествия на место аварии немедленно выехала следственно-оперативная группа Территориального управления ГБР в городе Полтаве.

"Неотложные следственные (розыскные) мероприятия длились всю ночь и продолжаются утром. Устанавливаются все обстоятельства авиационного происшествия", - отметили в бюро.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляет Полтавская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.