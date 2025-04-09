$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28792 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 42871 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 48718 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55192 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67428 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56673 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55870 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119677 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81805 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226272 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3.2м/с
62%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87626 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20547 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17465 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16265 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17877 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87656 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119677 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226272 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403313 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395721 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10975 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16280 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17481 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20577 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75149 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Сан-Диего

Новости по теме

Marvel представила актерский состав новых “Мстителей”: в него войдут звезды MCU, "Людей Икс" и "Фантастической четверки"

Marvel представила актерский состав фильма "Мстители: Судный День", где сыграют актеры вселенной Marvel, герои "Людей Икс" и "Фантастической четверки". Роберт Дауни-младший вернется, но уже как злодей Доктор Дум.

Новости Мира • 27 марта, 13:17 • 133202 просмотра

Роберт Дауни-младший в роли зловещего Доктора Дума – как создавалась концепция

Роберт Дауни-младший, известный как Железный человек, сыграет антагониста Доктора Дума. Эта идея возникла у Кевина Файги еще до выхода "Железного человека".

Новости Мира • 24 марта, 15:51 • 50715 просмотра

США развернули военный корабль ВМС на миссии на границе с Мексикой на фоне иммиграционной политики Трампа

Эсминец USS Gravely, который боролся с хуситами, теперь патрулирует границу США и Мексики. Это часть усилий администрации Трампа по подавлению миграционной политики.

Новости Мира • 17 марта, 07:33 • 17686 просмотра

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Sony проводит новую волну сокращений в студии Visual Arts в Сан-Диего, которая работала над The Last of Us. Увольнения происходят после провала Concord и реорганизации руководства компании.

Технологии • 5 марта, 11:59 • 136116 просмотра

Беринчик потерял титул чемпиона WBO в легком весе в бою с Дэвисом

Денис Беринчик потерпел первое поражение в профессиональной карьере от американца Кейшона Дэвиса на Madison Square Garden. Бой завершился нокаутом в четвертом раунде после нокдауна в третьем.

спорт • 15 февраля, 04:54 • 31497 просмотра

Американский военный самолет потерпел крушение у побережья Калифорнии

Истребитель EA-18G Growler ВМС США потерпел крушение в заливе Сан-Диего возле военной базы Коронадо. Оба пилота успели катапультироваться и были спасены рыболовным судном.

Новости Мира • 13 февраля, 00:09 • 29332 просмотра

РоІітісо: калифорнийские чиновники откладывают разрешение на запуск ракет SpaceX, среди возможных оснований - твиты Илона Маска о выборах

Прибрежная комиссия Калифорнии отказала SpaceX в разрешении на запуск 50 ракет в год из-за политических заявлений Илона Маска. Комиссары выразили обеспокоенность относительно влияния Маска на выборы и классификации SpaceX как военного подрядчика.

политика • 11 октября, 10:24 • 12249 просмотра

Больше не «железный человек»: Роберт Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel

Актер сыграет Доктора Дума в фильмах 'Мстители: Судный день' и 'Мстители: Тайные войны'. Его возвращение в киновселенную Marvel стало сюрпризом для фанатов после смерти персонажа Тони Старка в предыдущем фильме.

Новости Мира • 28 июля, 18:05 • 83715 просмотра

Украинский боксер Беринчик завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе

Украинский боксер Денис Беринчик победил мексиканца Эмануэля Наваррете и стал новым чемпионом мира по версии WBO в легком весе в 12-раундовом поединке в Сан-Диего.

спорт • 19 мая, 05:54 • 22997 просмотра

В США после крушения вертолета пять пропавших морпехов найдены мертвыми

Пятеро морских пехотинцев, которые находились на борту пропавшего вертолета, разбившегося в Калифорнии, были найдены мертвыми.

Новости Мира • 9 февраля, 07:51 • 21769 просмотра

В США спасатели ищут пятерых морских пехотинцев, которые считаются пропавшими без вести на фоне шторма

Спасатели продолжают поиски пятерых морских пехотинцев, которые считаются пропавшими без вести после того, как их вертолет CH-53E Super Stallion исчез во время сильного снегопада и дождя в Южной Калифорнии.

Новости Мира • 8 февраля, 07:52 • 25020 просмотра