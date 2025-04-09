Marvel представила актерский состав фильма "Мстители: Судный День", где сыграют актеры вселенной Marvel, герои "Людей Икс" и "Фантастической четверки". Роберт Дауни-младший вернется, но уже как злодей Доктор Дум.
Роберт Дауни-младший, известный как Железный человек, сыграет антагониста Доктора Дума. Эта идея возникла у Кевина Файги еще до выхода "Железного человека".
Эсминец USS Gravely, который боролся с хуситами, теперь патрулирует границу США и Мексики. Это часть усилий администрации Трампа по подавлению миграционной политики.
Sony проводит новую волну сокращений в студии Visual Arts в Сан-Диего, которая работала над The Last of Us. Увольнения происходят после провала Concord и реорганизации руководства компании.
Денис Беринчик потерпел первое поражение в профессиональной карьере от американца Кейшона Дэвиса на Madison Square Garden. Бой завершился нокаутом в четвертом раунде после нокдауна в третьем.
Истребитель EA-18G Growler ВМС США потерпел крушение в заливе Сан-Диего возле военной базы Коронадо. Оба пилота успели катапультироваться и были спасены рыболовным судном.
Прибрежная комиссия Калифорнии отказала SpaceX в разрешении на запуск 50 ракет в год из-за политических заявлений Илона Маска. Комиссары выразили обеспокоенность относительно влияния Маска на выборы и классификации SpaceX как военного подрядчика.
Актер сыграет Доктора Дума в фильмах 'Мстители: Судный день' и 'Мстители: Тайные войны'. Его возвращение в киновселенную Marvel стало сюрпризом для фанатов после смерти персонажа Тони Старка в предыдущем фильме.
Украинский боксер Денис Беринчик победил мексиканца Эмануэля Наваррете и стал новым чемпионом мира по версии WBO в легком весе в 12-раундовом поединке в Сан-Диего.
Пятеро морских пехотинцев, которые находились на борту пропавшего вертолета, разбившегося в Калифорнии, были найдены мертвыми.
Спасатели продолжают поиски пятерых морских пехотинцев, которые считаются пропавшими без вести после того, как их вертолет CH-53E Super Stallion исчез во время сильного снегопада и дождя в Южной Калифорнии.