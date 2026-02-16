Звезда «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня»: актер Роберт Дюваль умер на 96-м году жизни

Роберт Дюваль, актер, лауреат премии "Оскар", наиболее известный по фильмам "Крестный отец", "Апокалипсис сегодня" и многим другим ролям крутых парней на протяжении своей выдающейся кинокарьеры, длившейся шесть десятилетий, скончался. Ему было 95 лет, передает УНН со ссылкой на CNN.

Дюваль умер "мирно" в своем доме в Миддлбурге, штат Вирджиния, в воскресенье, согласно заявлению, отправленному его PR-агентством от имени его жены Лучианы.

В заявлении представителя Дюваля в понедельник было добавлено, что официальная служба не будет проводиться. Вместо этого "семья призывает тех, кто желает почтить его память, сделать это таким образом, чтобы отразить жизнь, которую он прожил, просмотрев отличный фильм, рассказав хорошую историю за столом с друзьями или совершив поездку по сельской местности, чтобы оценить красоту мира".

Дюваль памятно сыграл консильери семьи Корлеоне, или ключевого советника, в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец", получив свою первую из семи номинаций на премию "Оскар" за этот фильм 1972 года, прежде чем повторить эту роль два года спустя в фильме "Крестный отец 2". Дюваль заметно пропустил долгожданное второе продолжение, "Крестный отец 3", из-за спора об оплате труда.

Родившийся в Сан-Диего, Калифорния – его отец был кадровым морским офицером – Дюваль играл самые разнообразные роли, от ковбоев до военных.

Дюваль получил премию "Оскар" за лучшую главную роль в фильме 1983 года "Нежные милости", где он сам исполнил вокальные партии, сыграв кантри-певца.

Он также был номинирован на премию за роли морского пехотинца, конфликтующего со своей семьей, в фильме "Великий Сантини", и за роль подполковника Килгора в эпической картине о войне во Вьетнаме "Апокалипсис сегодня", где он снова работал с Копполой и произнес часто цитируемую фразу: "Я люблю запах напалма по утрам".

Еще одним фильмом с его участием стали вестерны, такие как "Открытый простор" с Кевином Костнером и роль, за которую он получил премию "Эмми", в другом мини-сериале "Разбитая тропа".

Дюваль также стал кинорежиссером, написав сценарий, сняв и сыграв одну из главных ролей в фильме 1997 года "Апостол" о проблемном проповеднике, а позже сняв фильмы "Танго убийств" и "Дикие кони". Его снова номинировали на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Апостол".

Он оставался активным и в 2010-х годах, получив еще одну номинацию на "Оскар" в 84 года за фильм "Судья" в 2014 году, и снявшись в таких фильмах, как "Джек Ричер" и "Вдовы".

В интервью Ларри Кингу Дюваль назвал свое решение не сниматься в третьем фильме "Крестный отец" "делом принципа", сказав Бобу Костасу, что Аль Пачино получит в пять раз больше, чем ему предлагали, что было "абсолютно неприемлемо".

"Все делали это ради денег", — сказал тогда Дюваль. "Зачем ждать 15 лет, чтобы снять продолжение?"

За свою карьеру Дюваль сыграл ряд исторических фигур, в том числе Роберта Э. Ли ("Боги и генералы"), Иосифа Сталина (в фильме HBO "Сталин") и нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана ("Человек, который поймал Эйхмана").