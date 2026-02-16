Звезда «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня»: актер Роберт Дюваль умер на 96-м году жизни

$43.100.11
51.130.09
ukenru
17:19 • 4088 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16:45 • 9194 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
14:18 • 11351 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 21419 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 20844 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 41595 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 24653 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 28751 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 34920 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 37550 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
76%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине на фоне непогоды уже 377 ДТП, по стране есть кратковременные осложнения движенияVideo16 февраля, 09:27 • 4800 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 16690 просмотра
Украину накроет похолодание после короткой передышки от снегопадов: где морозы будут самыми сильнымиPhoto13:28 • 23512 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto14:10 • 15127 просмотра
Делегация рф отправляется на переговоры в Женеву сегодня вечером: какие указания имеет14:49 • 5956 просмотра
публикации
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий18:03 • 2490 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto14:10 • 15363 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
13:44 • 21419 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 41595 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 78996 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Марко Рубио
Герман Галущенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швейцария
Государственная граница Украины
Крым
Реклама
УНН Lite
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto18:54 • 50 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo17:06 • 3724 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 16881 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 26821 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 30441 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
MIM-104 Patriot
Хранитель

Звезда «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня»: актер Роберт Дюваль умер на 96-м году жизни

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Лауреат премии «Оскар» Роберт Дюваль, известный по ролям в фильмах «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня», умер в возрасте 95 лет. Актер мирно скончался в своем доме в Миддлбурге, штат Вирджиния.

Звезда «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня»: актер Роберт Дюваль умер на 96-м году жизни

Роберт Дюваль, актер, лауреат премии "Оскар", наиболее известный по фильмам "Крестный отец", "Апокалипсис сегодня" и многим другим ролям крутых парней на протяжении своей выдающейся кинокарьеры, длившейся шесть десятилетий, скончался. Ему было 95 лет, передает УНН со ссылкой на CNN.

Подробности

Дюваль умер "мирно" в своем доме в Миддлбурге, штат Вирджиния, в воскресенье, согласно заявлению, отправленному его PR-агентством от имени его жены Лучианы.

В заявлении представителя Дюваля в понедельник было добавлено, что официальная служба не будет проводиться. Вместо этого "семья призывает тех, кто желает почтить его память, сделать это таким образом, чтобы отразить жизнь, которую он прожил, просмотрев отличный фильм, рассказав хорошую историю за столом с друзьями или совершив поездку по сельской местности, чтобы оценить красоту мира".

Дюваль памятно сыграл консильери семьи Корлеоне, или ключевого советника, в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец", получив свою первую из семи номинаций на премию "Оскар" за этот фильм 1972 года, прежде чем повторить эту роль два года спустя в фильме "Крестный отец 2". Дюваль заметно пропустил долгожданное второе продолжение, "Крестный отец 3", из-за спора об оплате труда.

Родившийся в Сан-Диего, Калифорния – его отец был кадровым морским офицером – Дюваль играл самые разнообразные роли, от ковбоев до военных.

Дюваль получил премию "Оскар" за лучшую главную роль в фильме 1983 года "Нежные милости", где он сам исполнил вокальные партии, сыграв кантри-певца.

Он также был номинирован на премию за роли морского пехотинца, конфликтующего со своей семьей, в фильме "Великий Сантини", и за роль подполковника Килгора в эпической картине о войне во Вьетнаме "Апокалипсис сегодня", где он снова работал с Копполой и произнес часто цитируемую фразу: "Я люблю запах напалма по утрам".

Сыграла маму Кевина в фильме "Один дома": актриса Кэтрин О'Хара умерла в возрасте 71 года30.01.26, 21:06 • 6713 просмотров

Еще одним фильмом с его участием стали вестерны, такие как "Открытый простор" с Кевином Костнером и роль, за которую он получил премию "Эмми", в другом мини-сериале "Разбитая тропа".

Дюваль также стал кинорежиссером, написав сценарий, сняв и сыграв одну из главных ролей в фильме 1997 года "Апостол" о проблемном проповеднике, а позже сняв фильмы "Танго убийств" и "Дикие кони". Его снова номинировали на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Апостол".

Он оставался активным и в 2010-х годах, получив еще одну номинацию на "Оскар" в 84 года за фильм "Судья" в 2014 году, и снявшись в таких фильмах, как "Джек Ричер" и "Вдовы".

В интервью Ларри Кингу Дюваль назвал свое решение не сниматься в третьем фильме "Крестный отец" "делом принципа", сказав Бобу Костасу, что Аль Пачино получит в пять раз больше, чем ему предлагали, что было "абсолютно неприемлемо".

"Все делали это ради денег", — сказал тогда Дюваль. "Зачем ждать 15 лет, чтобы снять продолжение?"

За свою карьеру Дюваль сыграл ряд исторических фигур, в том числе Роберта Э. Ли ("Боги и генералы"), Иосифа Сталина (в фильме HBO "Сталин") и нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана ("Человек, который поймал Эйхмана").

Антонина Туманова

КультураНовости Мира
Музыкант
Режиссер
Фильм
Сериал
Сан-Диего
Калифорния