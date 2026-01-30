Сыграла маму Кевина в фильме "Один дома": актриса Кэтрин О'Хара умерла в возрасте 71 года
Киев • УНН
Лауреат премии "Эмми" Кэтрин О'Хара, известная по ролям в фильмах "Один дома" и "Шиттс-Крик", умерла в возрасте 71 года. Она скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни.
Кэтрин О'Хара, актриса, лауреат премии "Эмми", известная своими комедийными ролями на протяжении десятилетий — от матери Кевина в фильме "Один дома" до культовой Мойры Роуз в фильме "Шиттс-Крик" — умерла в пятницу в возрасте 71 года, передает УНН.
Канадская актриса О'Хара умерла в своем доме в Лос-Анджелесе "после кратковременной болезни", согласно заявлению ее агентства Creative Artists Agency. Дальнейшие подробности пока недоступны.
Карьера О'Хары началась в театре Second City в Торонто в 1970-х годах. Именно там она впервые работала с Юджином Леви, который впоследствии стал ее пожизненным партнером, а также ее партнером по фильму "Шиттс-Крик".
Драматическая роль О'Хары в сериале HBO "Одни из нас" принесла ей номинацию на премию "Эмми", как и ее недавняя роль голливудского продюсера в фильме "Студия".
У нее остались муж, Бо Уэлч, и сыновья Мэттью и Люк.