Сыграла маму Кевина в фильме "Один дома": актриса Кэтрин О'Хара умерла в возрасте 71 года

$42.850.08
51.240.01
ukenru
18:51 • 1204 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
18:30 • 2544 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
18:21 • 4376 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
17:20 • 5386 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
15:18 • 10617 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
13:54 • 14588 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 17105 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 19234 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 20634 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 24693 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
4м/с
79%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам30 января, 09:47 • 24805 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции30 января, 10:58 • 19734 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет30 января, 11:39 • 18171 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 18232 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 14026 просмотра
публикации
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
18:21 • 4342 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto16:26 • 8844 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 14092 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 18303 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 78163 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Руслан Кравченко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Германия
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 318:42 • 820 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo18:12 • 1488 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto17:25 • 2500 просмотра
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внукPhoto15:51 • 5828 просмотра
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo30 января, 13:24 • 10223 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Сериал

Сыграла маму Кевина в фильме "Один дома": актриса Кэтрин О'Хара умерла в возрасте 71 года

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Лауреат премии "Эмми" Кэтрин О'Хара, известная по ролям в фильмах "Один дома" и "Шиттс-Крик", умерла в возрасте 71 года. Она скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни.

Сыграла маму Кевина в фильме "Один дома": актриса Кэтрин О'Хара умерла в возрасте 71 года

Кэтрин О'Хара, актриса, лауреат премии "Эмми", известная своими комедийными ролями на протяжении десятилетий — от матери Кевина в фильме "Один дома" до культовой Мойры Роуз в фильме "Шиттс-Крик" — умерла в пятницу в возрасте 71 года, передает УНН.

Канадская актриса О'Хара умерла в своем доме в Лос-Анджелесе "после кратковременной болезни", согласно заявлению ее агентства Creative Artists Agency. Дальнейшие подробности пока недоступны.

Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330.01.26, 20:42 • 818 просмотров

Карьера О'Хары началась в театре Second City в Торонто в 1970-х годах. Именно там она впервые работала с Юджином Леви, который впоследствии стал ее пожизненным партнером, а также ее партнером по фильму "Шиттс-Крик". 

Драматическая роль О'Хары в сериале HBO "Одни из нас" принесла ей номинацию на премию "Эмми", как и ее недавняя роль голливудского продюсера в фильме "Студия".

У нее остались муж, Бо Уэлч, и сыновья Мэттью и Люк.

Антонина Туманова

КультураНовости Мира
Фильм
Сериал
Лос-Анджелес