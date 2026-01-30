Зіграла маму Кевіна у фільмі "Сам удома": акторка Кетрін О'Хара померла у віці 71 року
Київ • УНН
Лауреатка премії "Еммі" Кетрін О'Хара, відома за ролями у фільмах "Сам удома" та "Шиттс-Крік", померла у віці 71 року. Вона померла у своєму будинку в Лос-Анджелесі після короткочасної хвороби.
Кетрін О'Хара, акторка, лауреатка премії "Еммі", відома своїми комедійними ролями протягом десятиліть — від матері Кевіна у фільмі "Сам удома" до культової Мойри Роуз у фільмі "Шиттc-Крік" — померла у п'ятницю у віці 71 року, передає УНН.
Канадська акторка О'Хара померла у своєму будинку в Лос-Анджелесі "після короткочасної хвороби", згідно із заявою її агентства Creative Artists Agency. Подальші подробиці поки що недоступні.
Кар'єра О'Хари розпочалася в театрі Second City в Торонто в 1970-х роках. Саме там вона вперше працювала з Юджином Леві, який згодом став її довічним партнером, а також її партнером по фільму "Шиттc-Крік".
Драматична роль О'Хари в серіалі HBO "Останні з нас" принесла їй номінацію на премію "Еммі", як і її нещодавня роль голлівудського продюсера у фільмі "Студія".
У неї залишилися чоловік, Бо Велч, та сини Метью та Люк.