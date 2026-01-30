$42.850.08
18:51 • 608 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
18:30 • 1478 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
18:21 • 3032 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
17:20 • 4508 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
15:18 • 10204 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 14363 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 16942 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 19118 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 20555 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 24604 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Зіграла маму Кевіна у фільмі "Сам удома": акторка Кетрін О'Хара померла у віці 71 року

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Лауреатка премії "Еммі" Кетрін О'Хара, відома за ролями у фільмах "Сам удома" та "Шиттс-Крік", померла у віці 71 року. Вона померла у своєму будинку в Лос-Анджелесі після короткочасної хвороби.

Зіграла маму Кевіна у фільмі "Сам удома": акторка Кетрін О'Хара померла у віці 71 року

Кетрін О'Хара, акторка, лауреатка премії "Еммі", відома своїми комедійними ролями протягом десятиліть — від матері Кевіна у фільмі "Сам удома" до культової Мойри Роуз у фільмі "Шиттc-Крік" — померла у п'ятницю у віці 71 року, передає УНН.

Канадська акторка О'Хара померла у своєму будинку в Лос-Анджелесі "після короткочасної хвороби", згідно із заявою її агентства Creative Artists Agency. Подальші подробиці поки що недоступні.

Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330.01.26, 20:42 • 500 переглядiв

Кар'єра О'Хари розпочалася в театрі Second City в Торонто в 1970-х роках. Саме там вона вперше працювала з Юджином Леві, який згодом став її довічним партнером, а також її партнером по фільму "Шиттc-Крік". 

Драматична роль О'Хари в серіалі HBO "Останні з нас" принесла їй номінацію на премію "Еммі", як і її нещодавня роль голлівудського продюсера у фільмі "Студія".

У неї залишилися чоловік, Бо Велч, та сини Метью та Люк.

Антоніна Туманова

КультураНовини Світу
Фільм
Серіали
Лос-Анджелес