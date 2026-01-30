Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 3

Популярна американська акторка Шерон Стоун розповіла про духовний досвід під час створення картин і підтвердила участь у третьому сезоні серіалу "Ейфорія". Про це повідомляє УНН з посиланням на Extra.

Отож, під час інтерв’ю Шерон заявила, що коли вона малює, то відчуває контакт із духами і вищою свідомістю. Ба більше, окремі роботи зірки зроблені тоді, коли вона надихається переживаннями душ людей, яких навіть не знала особисто.

Мені здається, цей канал відкрився саме тому, що за останні, мабуть, три з половиною роки в моїй родині дуже багато людей померли. Ці смерті відбувалися одна за одною. Я справді чую, як зі мною говорить ця вища свідомість. Коли ці портрети почали з’являтися, вони буквально розмовляли зі мною - каже акторка.

Окремо вона розповіла про роботу під назвою "Він", натхненну історією духа людини, яка загинула на кораблі, будучи закутою в ланцюги, і зізналася, що створення картини стало емоційно важким процесом.

Зрештою, коли він почав зі мною говорити, це було надзвичайно травматично. Він розповів, що потонув на кораблі, де був закутий у ланцюги в трюмі… Коли я малювала його і проживала цю травму — усвідомлення того, що він був прикутий, тонув і не міг вирватися з ланцюгів, — це було неймовірно важко й болісно - заявила Стоун.

Крім того, 67-річна зірка підтвердила участь у третьому сезоні серіалу Ейфорія, наголосивши, що події нового сезону розгортаються після шкільного періоду героїв, а її персонаж має кумедні моменти, і зйомки приносили їй справжнє задоволення.

Вони вже дорослі. Вони більше не в старшій школі. Це історія про те, чим вони займаються через кілька років потому… Там уже не все суцільна драма - резюмувала вона.

