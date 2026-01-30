Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 3

$42.850.08
51.240.01
ukenru
18:30 • 538 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
18:21 • 1566 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
17:20 • 3630 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
15:18 • 9592 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 14016 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 16686 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 18937 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 20437 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 24459 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 32067 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами30 січня, 09:47 • 24139 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції30 січня, 10:58 • 19002 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років30 січня, 11:39 • 17387 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 17200 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 13165 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
18:21 • 1568 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto16:26 • 7406 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 13187 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 17233 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 77505 перегляди
УНН Lite
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 318:42 • 80 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo18:12 • 806 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto17:25 • 1840 перегляди
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онукPhoto15:51 • 5180 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 9756 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 3

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Американська акторка Шерон Стоун розповіла про контакт з духами під час малювання, що надихає її на створення картин. Вона також підтвердила свою участь у третьому сезоні серіалу "Ейфорія", де її персонаж матиме кумедні моменти.

Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 3

Популярна американська акторка Шерон Стоун розповіла про духовний досвід під час створення картин і підтвердила участь у третьому сезоні серіалу "Ейфорія". Про це повідомляє УНН з посиланням на Extra.

Отож, під час інтерв’ю Шерон заявила, що коли вона малює, то відчуває контакт із духами і вищою свідомістю. Ба більше, окремі роботи зірки зроблені тоді, коли вона надихається переживаннями душ людей, яких навіть не знала особисто.

Мені здається, цей канал відкрився саме тому, що за останні, мабуть, три з половиною роки в моїй родині дуже багато людей померли. Ці смерті відбувалися одна за одною. Я справді чую, як зі мною говорить ця вища свідомість. Коли ці портрети почали з’являтися, вони буквально розмовляли зі мною 

- каже акторка.

Окремо вона розповіла про роботу під назвою "Він", натхненну історією духа людини, яка загинула на кораблі, будучи закутою в ланцюги, і зізналася, що створення картини стало емоційно важким процесом.

Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказав22.10.25, 16:53 • 45453 перегляди

Зрештою, коли він почав зі мною говорити, це було надзвичайно травматично. Він розповів, що потонув на кораблі, де був закутий у ланцюги в трюмі… Коли я малювала його і проживала цю травму — усвідомлення того, що він був прикутий, тонув і не міг вирватися з ланцюгів, — це було неймовірно важко й болісно 

- заявила Стоун.

Крім того, 67-річна зірка підтвердила участь у третьому сезоні серіалу Ейфорія, наголосивши, що події нового сезону розгортаються після шкільного періоду героїв, а її персонаж має кумедні моменти, і зйомки приносили їй справжнє задоволення.

Вони вже дорослі. Вони більше не в старшій школі. Це історія про те, чим вони займаються через кілька років потому… Там уже не все суцільна драма 

- резюмувала вона.

Фінал серіалу "Дивні дива" зібрав до 30 мільйонів доларів після новорічного показу02.01.26, 21:05 • 13428 переглядiв

Станіслав Кармазін

