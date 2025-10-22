Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказав

$41.740.01
Ексклюзив
14:00 • 2204 перегляди
13:15 • 4792 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК "Металіст 1925"
Ексклюзив
13:53 • 4448 перегляди
12:50 • 6972 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
13:15 • 4792 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 6440 перегляди
22 жовтня, 07:30 • 31622 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
12:56 • 5864 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 6972 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 15483 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 17003 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 26141 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
22 жовтня, 07:30 • 31622 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
Екстрені відключення світла запровадили у Києві та низці областей 22 жовтня, 04:50 • 31128 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto22 жовтня, 05:30 • 40806 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго22 жовтня, 05:34 • 33491 перегляди
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo09:28 • 20982 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 16776 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
14:00 • 2162 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
13:53 • 4390 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 8210 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 13963 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 17131 перегляди
Володимир Зеленський
Ульф Крістерссон
Андрій Білоус
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Чернігівська область
Угорщина
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo13:53 • 1054 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 28545 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 43629 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 53190 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 43287 перегляди
Опалення
Saab JAS 39 Gripen
Соціальна мережа
Шахед-136
БМ-21 «Град»

Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказав

Київ • УНН

 • 1068 перегляди

Актор Джейкоб Елорді, виконавець ролі Нейта, зробив натяк щодо третього сезону "Ейфорії". Він зазначив, що знає лише свою роль у сезоні, оскільки інформація суворо засекречена.

Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказав

Актор Джейкоб Елорді зробив загадковий натяк із двох слів на сюжетну лінію третього сезону популярного серіалу "Ейфорія" (Euphoria), пише УНН з посиланням на Mashable.

Деталі

Третій сезон "Ейфорії" чекали довго, і те, що, імовірно, стане останнім сезоном серіалу, було оповите зрозумілою таємницею.

Однак, з'явившись у програмі The Tonight Show, Джейкоб Елорді (виконавець ролі Нейта) вирішив підкинути крихту інформації.

"Я знаю тільки свою роль цього сезону, тому що все це схоже на документи у справі Кеннеді, все відредаговано", - сказав Елорді ведучому Джиммі Феллону.

"Думаю, для мого сезону відповідна назва – "білі рябчики" ("white fritillaries"). Робіть із цим, що хочете", - сказав актор.

"Білі рябчики, якщо вже на те пішло, - це різновид квітки дзвониками донизу. Можливо, це кодова назва для наркотиків з огляду на попередні сезони? Чи помре персонаж Елорді обличчям униз на клумбі? Він просто вибрав два випадкові слова, щоб звести інтернет з розуму, хоча вони не мають жодного стосунку до серіалу? Усі варіанти здаються можливими", - зауважується у публікації.

Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку01.10.25, 10:33 • 80341 перегляд

Юлія Шрамко

КультураУНН Lite
Серіали