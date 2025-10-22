Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказав
Київ • УНН
Актор Джейкоб Елорді, виконавець ролі Нейта, зробив натяк щодо третього сезону "Ейфорії". Він зазначив, що знає лише свою роль у сезоні, оскільки інформація суворо засекречена.
Актор Джейкоб Елорді зробив загадковий натяк із двох слів на сюжетну лінію третього сезону популярного серіалу "Ейфорія" (Euphoria), пише УНН з посиланням на Mashable.
Деталі
Третій сезон "Ейфорії" чекали довго, і те, що, імовірно, стане останнім сезоном серіалу, було оповите зрозумілою таємницею.
Однак, з'явившись у програмі The Tonight Show, Джейкоб Елорді (виконавець ролі Нейта) вирішив підкинути крихту інформації.
"Я знаю тільки свою роль цього сезону, тому що все це схоже на документи у справі Кеннеді, все відредаговано", - сказав Елорді ведучому Джиммі Феллону.
"Думаю, для мого сезону відповідна назва – "білі рябчики" ("white fritillaries"). Робіть із цим, що хочете", - сказав актор.
"Білі рябчики, якщо вже на те пішло, - це різновид квітки дзвониками донизу. Можливо, це кодова назва для наркотиків з огляду на попередні сезони? Чи помре персонаж Елорді обличчям униз на клумбі? Він просто вибрав два випадкові слова, щоб звести інтернет з розуму, хоча вони не мають жодного стосунку до серіалу? Усі варіанти здаються можливими", - зауважується у публікації.
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку01.10.25, 10:33 • 80341 перегляд