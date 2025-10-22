Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказал
Киев • УНН
Актер Джейкоб Элорди, исполнитель роли Нейта, намекнул относительно третьего сезона "Эйфории". Он отметил, что знает только свою роль в сезоне, поскольку информация строго засекречена.
Актер Джейкоб Элорди сделал загадочный намек из двух слов на сюжетную линию третьего сезона популярного сериала "Эйфория" (Euphoria), пишет УНН со ссылкой на Mashable.
Детали
Третий сезон "Эйфории" ждали долго, и то, что, вероятно, станет последним сезоном сериала, было окутано понятной тайной.
Однако, появившись в программе The Tonight Show, Джейкоб Элорди (исполнитель роли Нейта) решил подбросить кроху информации.
"Я знаю только свою роль в этом сезоне, потому что все это похоже на документы по делу Кеннеди, все отредактировано", - сказал Элорди ведущему Джимми Фэллону.
"Думаю, для моего сезона подходящее название – "белые рябчики" ("white fritillaries"). Делайте с этим, что хотите", - сказал актер.
"Белые рябчики, если уж на то пошло, - это разновидность цветка колокольчиками вниз. Возможно, это кодовое название для наркотиков, учитывая предыдущие сезоны? Умрет ли персонаж Элорди лицом вниз на клумбе? Он просто выбрал два случайных слова, чтобы свести интернет с ума, хотя они не имеют никакого отношения к сериалу? Все варианты кажутся возможными", - отмечается в публикации.
