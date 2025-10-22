Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказал

$41.740.01
Эксклюзив
14:00
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"
13:10
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
09:47
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в Харькове
08:35
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показатели
22 октября, 07:30
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
Популярные новости
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей22 октября, 04:50 • 30872 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto22 октября, 05:30 • 40535 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго22 октября, 05:34 • 33233 просмотра
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогаяPhoto09:28 • 20706 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto10:17 • 16334 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
14:00 • 718 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
13:53 • 2254 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo12:54 • 7406 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto10:57 • 13600 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto10:17 • 16389 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo13:53 • 584 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 28354 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 43436 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 53000 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 43104 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказал

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Актер Джейкоб Элорди, исполнитель роли Нейта, намекнул относительно третьего сезона "Эйфории". Он отметил, что знает только свою роль в сезоне, поскольку информация строго засекречена.

Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказал

Актер Джейкоб Элорди сделал загадочный намек из двух слов на сюжетную линию третьего сезона популярного сериала "Эйфория" (Euphoria), пишет УНН со ссылкой на Mashable.

Детали

Третий сезон "Эйфории" ждали долго, и то, что, вероятно, станет последним сезоном сериала, было окутано понятной тайной.

Однако, появившись в программе The Tonight Show, Джейкоб Элорди (исполнитель роли Нейта) решил подбросить кроху информации.

"Я знаю только свою роль в этом сезоне, потому что все это похоже на документы по делу Кеннеди, все отредактировано", - сказал Элорди ведущему Джимми Фэллону.

"Думаю, для моего сезона подходящее название – "белые рябчики" ("white fritillaries"). Делайте с этим, что хотите", - сказал актер.

"Белые рябчики, если уж на то пошло, - это разновидность цветка колокольчиками вниз. Возможно, это кодовое название для наркотиков, учитывая предыдущие сезоны? Умрет ли персонаж Элорди лицом вниз на клумбе? Он просто выбрал два случайных слова, чтобы свести интернет с ума, хотя они не имеют никакого отношения к сериалу? Все варианты кажутся возможными", - отмечается в публикации.

Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляске01.10.25, 10:33 • 80341 просмотр

Юлия Шрамко

КультураУНН Lite
Сериал