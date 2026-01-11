Ровенская область пережила ночную атаку рф: повреждена гражданская инфраструктура

Российские военные атаковали Ровенскую область ночью, есть повреждения гражданской инфраструктуры, сообщил в воскресенье глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.

Ровенщина этой ночью подверглась воздушной атаке врага. Люди, по предварительной информации, не пострадали. К сожалению, есть повреждения гражданской инфраструктуры - написал Коваль

Дополнение

В ночь на 11 января российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Житомирской области.