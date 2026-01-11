росія атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини: є поранені та пожежі - ОВА

$42.990.00
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
04:31 • 11185 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 22843 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 41975 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 32031 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 29129 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 33692 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 57004 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 39701 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 39100 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
Популярнi новини
Венесуела звільняє політичних в’язнів, поки уряд обіцяє "врятувати" затриманого Мадуро10 січня, 21:46 • 6188 перегляди
Віктор Орбан відклав оголошення кандидата у прем'єри Угорщини на тлі падіння рейтингів10 січня, 21:59 • 13577 перегляди
У Харкові ворожий дрон "Молнія" поцілив в інфраструктурний об’єкт - мер10 січня, 23:59 • 11465 перегляди
У Каракасі помітили вантажний літак, пов'язаний із ЦРУ, на тлі дипломатичного візиту США01:06 • 7460 перегляди
Запорізька та частина Дніпропетровської області залишилися без світла - ОВА01:12 • 10399 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 39278 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 87479 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 113805 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 84681 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 105447 перегляди
УНН Lite
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 12151 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 15226 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 71202 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 72596 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 93193 перегляди
росія атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини: є поранені та пожежі - ОВА

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Вночі 11 січня російські війська атакували критичну інфраструктуру Житомирської області. Двоє працівників отримали травми середнього ступеня тяжкості, виникли пожежі.

росія атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини: є поранені та пожежі - ОВА

У ніч на 11 січня російські війська завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури Житомирської області. Як повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, внаслідок повітряної атаки постраждали люди та виникли масштабні займання. Про це пише УНН.

Деталі

Під час обстрілу травми середнього ступеня тяжкості отримали двоє працівників підприємства. Постраждалих оперативно госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими: зведення Генштабу на ранок 11 січня11.01.26, 08:12 • 716 переглядiв

Вночі ворог знов атакував об'єкти критичної інфраструктури Житомирщини. Внаслідок ударів з повітря травмовано два працівники. Вони отримали травми середнього ступеню та були госпіталізовані до медичного закладу

- написав Бунечко у своєму Telegram-каналі.

Ліквідація наслідків

Атака спричинила пожежі на об'єктах. Робота рятувальників була ускладнена через повторні оголошення повітряної тривоги, що змушувало підрозділи ДСНС переривати гасіння та переходити в укриття.

Наразі одну з пожеж вдалося повністю ліквідувати. Станом на ранок триває боротьба з вогнем на іншому об'єкті. Інформація про масштаби руйнувань та стан енергосистеми області уточнюється. 

Сили ППО знешкодили 125 ворожих дронів під час нічної атаки росіян 11 січня11.01.26, 08:20 • 756 переглядiв

Степан Гафтко

