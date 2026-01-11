росія атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини: є поранені та пожежі - ОВА

У ніч на 11 січня російські війська завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури Житомирської області. Як повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, внаслідок повітряної атаки постраждали люди та виникли масштабні займання. Про це пише УНН.

Під час обстрілу травми середнього ступеня тяжкості отримали двоє працівників підприємства. Постраждалих оперативно госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

