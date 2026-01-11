росія атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини: є поранені та пожежі - ОВА
Київ • УНН
Вночі 11 січня російські війська атакували критичну інфраструктуру Житомирської області. Двоє працівників отримали травми середнього ступеня тяжкості, виникли пожежі.
У ніч на 11 січня російські війська завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури Житомирської області. Як повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, внаслідок повітряної атаки постраждали люди та виникли масштабні займання. Про це пише УНН.
Деталі
Під час обстрілу травми середнього ступеня тяжкості отримали двоє працівників підприємства. Постраждалих оперативно госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги.
Ліквідація наслідків
Атака спричинила пожежі на об'єктах. Робота рятувальників була ускладнена через повторні оголошення повітряної тривоги, що змушувало підрозділи ДСНС переривати гасіння та переходити в укриття.
Наразі одну з пожеж вдалося повністю ліквідувати. Станом на ранок триває боротьба з вогнем на іншому об'єкті. Інформація про масштаби руйнувань та стан енергосистеми області уточнюється.
