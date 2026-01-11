Россия атаковала критическую инфраструктуру Житомирщины: есть раненые и пожары - ОВА
Киев • УНН
Ночью 11 января российские войска атаковали критическую инфраструктуру Житомирской области. Двое работников получили травмы средней степени тяжести, возникли пожары.
В ночь на 11 января российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Житомирской области. Как сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, в результате воздушной атаки пострадали люди и возникли масштабные возгорания. Об этом пишет УНН.
Детали
Во время обстрела травмы средней степени тяжести получили двое сотрудников предприятия. Пострадавших оперативно госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Ночью враг вновь атаковал объекты критической инфраструктуры Житомирщины. В результате ударов с воздуха травмированы два работника. Они получили травмы средней степени и были госпитализированы в медицинское учреждение
Ликвидация последствий
Атака вызвала пожары на объектах. Работа спасателей была осложнена из-за повторных объявлений воздушной тревоги, что заставляло подразделения ГСЧС прерывать тушение и переходить в укрытие.
Сейчас один из пожаров удалось полностью ликвидировать. По состоянию на утро продолжается борьба с огнем на другом объекте. Информация о масштабах разрушений и состоянии энергосистемы области уточняется.
