06:05 • 3918 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
04:31 • 12023 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 23510 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 42777 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 32523 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 29372 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 33890 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 57181 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 39751 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 39160 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
Россия атаковала критическую инфраструктуру Житомирщины: есть раненые и пожары - ОВА

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Ночью 11 января российские войска атаковали критическую инфраструктуру Житомирской области. Двое работников получили травмы средней степени тяжести, возникли пожары.

Россия атаковала критическую инфраструктуру Житомирщины: есть раненые и пожары - ОВА

В ночь на 11 января российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Житомирской области. Как сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, в результате воздушной атаки пострадали люди и возникли масштабные возгорания. Об этом пишет УНН.

Детали

Во время обстрела травмы средней степени тяжести получили двое сотрудников предприятия. Пострадавших оперативно госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими: сводка Генштаба на утро 11 января11.01.26, 08:12 • 980 просмотров

Ночью враг вновь атаковал объекты критической инфраструктуры Житомирщины. В результате ударов с воздуха травмированы два работника. Они получили травмы средней степени и были госпитализированы в медицинское учреждение

- написал Бунечко в своем Telegram-канале.

Ликвидация последствий

Атака вызвала пожары на объектах. Работа спасателей была осложнена из-за повторных объявлений воздушной тревоги, что заставляло подразделения ГСЧС прерывать тушение и переходить в укрытие.

Сейчас один из пожаров удалось полностью ликвидировать. По состоянию на утро продолжается борьба с огнем на другом объекте. Информация о масштабах разрушений и состоянии энергосистемы области уточняется. 

Силы ПВО обезвредили 125 вражеских дронов во время ночной атаки россиян 11 января11.01.26, 08:20 • 1092 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
