Россия атаковала критическую инфраструктуру Житомирщины: есть раненые и пожары - ОВА

В ночь на 11 января российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Житомирской области. Как сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, в результате воздушной атаки пострадали люди и возникли масштабные возгорания. Об этом пишет УНН.

Детали

Во время обстрела травмы средней степени тяжести получили двое сотрудников предприятия. Пострадавших оперативно госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Ночью враг вновь атаковал объекты критической инфраструктуры Житомирщины. В результате ударов с воздуха травмированы два работника. Они получили травмы средней степени и были госпитализированы в медицинское учреждение - написал Бунечко в своем Telegram-канале.

Ликвидация последствий

Атака вызвала пожары на объектах. Работа спасателей была осложнена из-за повторных объявлений воздушной тревоги, что заставляло подразделения ГСЧС прерывать тушение и переходить в укрытие.

Сейчас один из пожаров удалось полностью ликвидировать. По состоянию на утро продолжается борьба с огнем на другом объекте. Информация о масштабах разрушений и состоянии энергосистемы области уточняется.

