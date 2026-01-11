Рівненщина пережила нічну атаку рф: пошкоджено цивільну інфраструктуру

$42.990.00
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
04:31 • 12310 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 23733 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 43025 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 32679 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 29440 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 33940 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 57234 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 39767 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 39171 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
Графіки відключень електроенергії
Венесуела звільняє політичних в’язнів, поки уряд обіцяє "врятувати" затриманого Мадуро10 січня, 21:46 • 7360 перегляди
Віктор Орбан відклав оголошення кандидата у прем'єри Угорщини на тлі падіння рейтингів10 січня, 21:59 • 14196 перегляди
У Харкові ворожий дрон "Молнія" поцілив в інфраструктурний об’єкт - мер10 січня, 23:59 • 12058 перегляди
У Каракасі помітили вантажний літак, пов'язаний із ЦРУ, на тлі дипломатичного візиту США11 січня, 01:06 • 9484 перегляди
Запорізька та частина Дніпропетровської області залишилися без світла - ОВА11 січня, 01:12 • 11070 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 39801 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 88068 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 114380 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 85195 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:48 • 105918 перегляди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Беньямін Нетаньягу
Кір Стармер
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Іран
Білий дім
Китай
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 12432 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 15489 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 71431 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 72798 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 93383 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136
YouTube

Рівненщина пережила нічну атаку рф: пошкоджено цивільну інфраструктуру

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Цієї ночі Рівненщина зазнала повітряної атаки ворога, внаслідок якої пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Рівненщина пережила нічну атаку рф: пошкоджено цивільну інфраструктуру

Рівненську область уночі атакували російські військові, є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив у неділю голова Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram, пише УНН.

Рівненщина цієї ночі зазнала повітряної атаки ворога. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали. На жаль, є ушкодження цивільної інфраструктури

- написав Коваль

Доповнення

У ніч на 11 січня російські війська завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури Житомирської області.

Юлія Шрамко

