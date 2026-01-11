Рівненщина пережила нічну атаку рф: пошкоджено цивільну інфраструктуру

Рівненську область уночі атакували російські військові, є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив у неділю голова Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram, пише УНН.

Рівненщина цієї ночі зазнала повітряної атаки ворога. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали. На жаль, є ушкодження цивільної інфраструктури