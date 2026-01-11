Рівненщина пережила нічну атаку рф: пошкоджено цивільну інфраструктуру
Київ • УНН
Цієї ночі Рівненщина зазнала повітряної атаки ворога, внаслідок якої пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Рівненську область уночі атакували російські військові, є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив у неділю голова Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram, пише УНН.
Рівненщина цієї ночі зазнала повітряної атаки ворога. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали. На жаль, є ушкодження цивільної інфраструктури
Доповнення
У ніч на 11 січня російські війська завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури Житомирської області.