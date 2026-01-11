Трамп объявил чрезвычайное положение для защиты доходов от венесуэльской нефти

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, чтобы защитить доходы от венесуэльской нефти, удерживаемые правительством США, от конфискации частными кредиторами, называя их критически важными для национальной безопасности США и региональной стабильности, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Контроль над венесуэльской нефтью - примерно 2,5 миллиарда долларов - теперь является краеугольным камнем стратегии Белого дома в Западном полушарии и возможностью для американских компаний после захвата Николаса Мадуро.

Нефтяные гиганты США не стали брать на себя обязательства быстро инвестировать в эту южноамериканскую страну во время встречи с Трампом в пятницу, но высокопоставленные чиновники ранее сообщили Axios, что США планируют управлять продажами и доходами от венесуэльской нефти "на неопределенный срок".

В недавнем указе, подписанном поздно в пятницу, Трамп заявил, что потеря контроля над доходами от венесуэльской нефти "существенно повредит национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", подрывая усилия по стабилизации Венесуэлы.

Белый дом связывает эту стабильность с "прекращением опасного наплыва нелегальных иммигрантов и потока незаконных наркотиков" и с противодействием "преступным деятелям, таким как Иран и "Хезболла".

Указ определяет "депозитные фонды иностранного правительства" как средства правительства Венесуэлы на специально предназначенных счетах казначейства, поступающие от продажи природных ресурсов или разжижителей.

Любой "арест, решение суда, постановление, залог, исполнение, взыскание или иной судебный процесс" в отношении этих средств "запрещены и считаются недействительными", если на это нет специальной лицензии, заявил Трамп в указе.

Президент США сказал в субботу в Truth Social, хотя и не предоставляя подробностей: "Я люблю венесуэльский народ и уже снова делаю Венесуэлу богатой и безопасной".

