Трамп объявил чрезвычайное положение для защиты доходов от венесуэльской нефти

$42.990.00
50.180.00
ukenru
06:05 • 4326 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
04:31 • 12428 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 23843 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 43145 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 32762 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 29460 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 33950 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 57243 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 39770 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 39173 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−13°
2м/с
89%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Венесуэла освобождает политических заключенных, пока правительство обещает "спасти" задержанного Мадуро10 января, 21:46 • 7702 просмотра
Виктор Орбан отложил объявление кандидата в премьеры Венгрии на фоне падения рейтингов10 января, 21:59 • 14368 просмотра
В Харькове вражеский дрон "Молния" попал в инфраструктурный объект - мэр10 января, 23:59 • 12228 просмотра
В Каракасе замечен грузовой самолет, связанный с ЦРУ, на фоне дипломатического визита США11 января, 01:06 • 10009 просмотра
Запорожская и часть Днепропетровской области остались без света - ОВА11 января, 01:12 • 11263 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 39886 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 88159 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 114478 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 85283 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 106001 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Кир Стармер
Николас Мадуро
Илон Маск
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Иран
Украина
Китай
Реклама
УНН Lite
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 12482 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 15536 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 71478 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 72842 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 93419 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Шахед-136
YouTube

Трамп объявил чрезвычайное положение для защиты доходов от венесуэльской нефти

Киев • УНН

 • 552 просмотра

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение для защиты доходов от венесуэльской нефти от конфискации частными кредиторами. Эти средства критически важны для национальной безопасности США и региональной стабильности.

Трамп объявил чрезвычайное положение для защиты доходов от венесуэльской нефти

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, чтобы защитить доходы от венесуэльской нефти, удерживаемые правительством США, от конфискации частными кредиторами, называя их критически важными для национальной безопасности США и региональной стабильности, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Контроль над венесуэльской нефтью - примерно 2,5 миллиарда долларов - теперь является краеугольным камнем стратегии Белого дома в Западном полушарии и возможностью для американских компаний после захвата Николаса Мадуро.

Нефтяные гиганты США не стали брать на себя обязательства быстро инвестировать в эту южноамериканскую страну во время встречи с Трампом в пятницу, но высокопоставленные чиновники ранее сообщили Axios, что США планируют управлять продажами и доходами от венесуэльской нефти "на неопределенный срок".

В недавнем указе, подписанном поздно в пятницу, Трамп заявил, что потеря контроля над доходами от венесуэльской нефти "существенно повредит национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", подрывая усилия по стабилизации Венесуэлы.

Белый дом связывает эту стабильность с "прекращением опасного наплыва нелегальных иммигрантов и потока незаконных наркотиков" и с противодействием "преступным деятелям, таким как Иран и "Хезболла".

Указ определяет "депозитные фонды иностранного правительства" как средства правительства Венесуэлы на специально предназначенных счетах казначейства, поступающие от продажи природных ресурсов или разжижителей.

Любой "арест, решение суда, постановление, залог, исполнение, взыскание или иной судебный процесс" в отношении этих средств "запрещены и считаются недействительными", если на это нет специальной лицензии, заявил Трамп в указе.

Президент США сказал в субботу в Truth Social, хотя и не предоставляя подробностей: "Я люблю венесуэльский народ и уже снова делаю Венесуэлу богатой и безопасной".

Контроль Трампа над нефтью Венесуэлы угрожает влиянию ОПЕК, Вашингтон будет владеть 30% рынка - WSJ11.01.26, 07:25 • 2018 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Социальная сеть
Николас Мадуро
Белый дом
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран