Контроль Трампа над нефтью Венесуэлы угрожает влиянию ОПЕК, Вашингтон будет владеть 30% рынка - WSJ
Киев • УНН
Дональд Трамп планирует возобновить добычу нефти в Венесуэле для снижения мировых цен до $50 за баррель. Это позволит США контролировать около 30% мирового рынка сырья.
Стремление Дональда Трампа установить контроль над нефтедобывающей отраслью Венесуэлы создает критические риски для картеля ОПЕК. Инициатива президента США по восстановлению венесуэльских месторождений направлена на снижение мировых цен до 50 долларов за баррель, что напрямую угрожает доходам традиционных экспортеров нефти. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, пишет УНН.
Детали
По оценкам JPMorgan, консолидация мощностей США, Гайаны и Венесуэлы позволит Вашингтону контролировать около 30% мирового рынка сырья.
Новая стратегия Белого дома и реакция рынка
Окружение Трампа рассматривает возможность наращивания добычи в Венесуэле с нынешнего 1 миллиона до 3 миллионов баррелей в сутки в течение ближайших трех лет. Это потребует масштабных инвестиций, однако даже краткосрочное ожидание роста предложения давит на рынок, который уже страдает от избытка нефти.
На этом фоне ОПЕК и Россия уже изменили тактику. На заседании в воскресенье, 11 января, участники альянса решили приостановить любое увеличение добычи в течение первого квартала 2026 года, чтобы удержать цены от дальнейшего падения.
Позиция Саудовской Аравии и Китая
Саудовская Аравия сохраняет выжидательную позицию, ссылаясь на критическое состояние венесуэльской инфраструктуры, восстановление которой займет годы. В то же время некоторые члены ОПЕК видят в действиях Трампа потенциальную выгоду: если США перекроют поставки венесуэльской нефти в Китай, Пекин будет вынужден увеличить закупки у стран Персидского залива.
Этот сдвиг может предоставить США большее влияние на нефтяные рынки, потенциально удерживая цены в исторически более низких пределах и изменяя баланс сил на международной арене
