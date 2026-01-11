Контроль Трампа над нефтью Венесуэлы угрожает влиянию ОПЕК, Вашингтон будет владеть 30% рынка - WSJ

$42.990.00
50.180.00
ukenru
04:31 • 2622 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 19274 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 38166 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 29849 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 27805 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 32681 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 56065 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 39403 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 38794 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 31217 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
1.6м/с
82%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Хорватия выделила срочный пакет помощи Украине10 января, 19:29 • 6028 просмотра
Хакеры взломали Instagram: под угрозой данные 17,5 млн пользователей10 января, 19:57 • 3526 просмотра
Виктор Орбан отложил объявление кандидата в премьеры Венгрии на фоне падения рейтингов10 января, 21:59 • 11501 просмотра
В Харькове вражеский дрон "Молния" попал в инфраструктурный объект - мэр23:59 • 9078 просмотра
Запорожская и часть Днепропетровской области остались без света - ОВА01:12 • 5976 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 37731 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 85815 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 112179 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 83257 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 104144 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кир Стармер
Николас Мадуро
Илон Маск
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Иран
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 11286 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 14421 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 70465 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 71947 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 92577 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Сериал

Контроль Трампа над нефтью Венесуэлы угрожает влиянию ОПЕК, Вашингтон будет владеть 30% рынка - WSJ

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Дональд Трамп планирует возобновить добычу нефти в Венесуэле для снижения мировых цен до $50 за баррель. Это позволит США контролировать около 30% мирового рынка сырья.

Контроль Трампа над нефтью Венесуэлы угрожает влиянию ОПЕК, Вашингтон будет владеть 30% рынка - WSJ

Стремление Дональда Трампа установить контроль над нефтедобывающей отраслью Венесуэлы создает критические риски для картеля ОПЕК. Инициатива президента США по восстановлению венесуэльских месторождений направлена на снижение мировых цен до 50 долларов за баррель, что напрямую угрожает доходам традиционных экспортеров нефти. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

По оценкам JPMorgan, консолидация мощностей США, Гайаны и Венесуэлы позволит Вашингтону контролировать около 30% мирового рынка сырья.

Новая стратегия Белого дома и реакция рынка

Окружение Трампа рассматривает возможность наращивания добычи в Венесуэле с нынешнего 1 миллиона до 3 миллионов баррелей в сутки в течение ближайших трех лет. Это потребует масштабных инвестиций, однако даже краткосрочное ожидание роста предложения давит на рынок, который уже страдает от избытка нефти.

На этом фоне ОПЕК и Россия уже изменили тактику. На заседании в воскресенье, 11 января, участники альянса решили приостановить любое увеличение добычи в течение первого квартала 2026 года, чтобы удержать цены от дальнейшего падения.

Пентагон: блокада в Карибском море вынудила семь судов "теневого флота" изменить курс10.01.26, 17:42 • 4752 просмотра

Позиция Саудовской Аравии и Китая

Саудовская Аравия сохраняет выжидательную позицию, ссылаясь на критическое состояние венесуэльской инфраструктуры, восстановление которой займет годы. В то же время некоторые члены ОПЕК видят в действиях Трампа потенциальную выгоду: если США перекроют поставки венесуэльской нефти в Китай, Пекин будет вынужден увеличить закупки у стран Персидского залива.

Этот сдвиг может предоставить США большее влияние на нефтяные рынки, потенциально удерживая цены в исторически более низких пределах и изменяя баланс сил на международной арене

- отмечают аналитики JPMorgan. 

США могут отменить часть нефтяных санкций против Венесуэлы уже на следующей неделе11.01.26, 04:22 • 1168 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитика
Энергетика
JPMorgan Chase
ОПЕК
Белый дом
Венесуэла
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Китай
Соединённые Штаты