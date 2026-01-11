Контроль Трампа над нефтью Венесуэлы угрожает влиянию ОПЕК, Вашингтон будет владеть 30% рынка - WSJ

Стремление Дональда Трампа установить контроль над нефтедобывающей отраслью Венесуэлы создает критические риски для картеля ОПЕК. Инициатива президента США по восстановлению венесуэльских месторождений направлена на снижение мировых цен до 50 долларов за баррель, что напрямую угрожает доходам традиционных экспортеров нефти. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, пишет УНН.

По оценкам JPMorgan, консолидация мощностей США, Гайаны и Венесуэлы позволит Вашингтону контролировать около 30% мирового рынка сырья.

Окружение Трампа рассматривает возможность наращивания добычи в Венесуэле с нынешнего 1 миллиона до 3 миллионов баррелей в сутки в течение ближайших трех лет. Это потребует масштабных инвестиций, однако даже краткосрочное ожидание роста предложения давит на рынок, который уже страдает от избытка нефти.

На этом фоне ОПЕК и Россия уже изменили тактику. На заседании в воскресенье, 11 января, участники альянса решили приостановить любое увеличение добычи в течение первого квартала 2026 года, чтобы удержать цены от дальнейшего падения.

Саудовская Аравия сохраняет выжидательную позицию, ссылаясь на критическое состояние венесуэльской инфраструктуры, восстановление которой займет годы. В то же время некоторые члены ОПЕК видят в действиях Трампа потенциальную выгоду: если США перекроют поставки венесуэльской нефти в Китай, Пекин будет вынужден увеличить закупки у стран Персидского залива.

Этот сдвиг может предоставить США большее влияние на нефтяные рынки, потенциально удерживая цены в исторически более низких пределах и изменяя баланс сил на международной арене