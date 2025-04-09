Китай установил новый рекорд импорта российской нефти в 2024 году

Импорт нефти из РФ в Китай вырос на 1% и достиг рекордных 108,5 млн тонн в 2024 году. В то же время поставки из Саудовской Аравии упали на 9%, а общий импорт нефти в Китай снизился на 1,9%.