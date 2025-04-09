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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26153 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Цены на нефть упали до минимума с 2021 года из-за обострения торговой войны между США и Китаем - Reuters

Цены на нефть упали до самого низкого уровня с февраля 2021 года из-за опасений по поводу спроса на фоне торговой войны США и Китая. Ожидается избыток нефти на рынке из-за увеличения добычи ОПЕК+.

Экономика • 9 апреля, 07:40 • 2824 просмотра

Поставки нефти из россии упали до самого низкого уровня за месяц - Bloomberg

Поставки нефти из рф упали до 3,23 млн баррелей в день. Москва обходит санкции, доставляя нефть в Индию и Китай, перегружая ее с судна на судно.

Экономика • 8 апреля, 14:04 • 9444 просмотра

Goldman Sachs не исключает падения цены на нефть Brent ниже $40 за баррель

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. прогнозируют падение цены на нефть Brent до чуть ниже 40 долларов за баррель к концу 2026 года. Это связано с замедлением роста ВВП и отказом от сокращения добычи ОПЕК+.

Экономика • 8 апреля, 11:54 • 8922 просмотра

Цены на нефть падают на фоне опасений рецессии вследствие торгового противостояния США и Китая

Цены на нефть WTI упали из-за эскалации торговой напряженности между США и Китаем, что вызывает опасения рецессии и снижения спроса. ОПЕК+ ускорила увеличение добычи.

Экономика • 7 апреля, 08:22 • 11398 просмотра

Мита Трампа: цены на нефть обвалились до рекордно низкого уровня с лета 2022 года - Reuters

Фьючерсы на Brent упали на 6,58%, WTI – на 7,07%. Падение произошло после решения ОПЕК+ увеличить добычу нефти и объявления Трампом о новых пошлинах.

Экономика • 4 апреля, 02:26 • 4718 просмотра

Цены на нефть почти не изменились на фоне ожидания объявления о пошлинах США

Нефть Brent торгуется ниже 75 долларов за баррель. Трейдеры ожидают объявления о таможенных мерах от президента США Дональда Трампа.

Экономика • 2 апреля, 12:46 • 14926 просмотра

Нефть дорожает на фоне ожиданий действий Трампа по российской нефти и Ирану

Цены на нефть выросли из-за опасений инвесторов после угроз Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть и предупреждений Ирану. Аналитики считают, что Трамп может не выполнить свои угрозы.

Экономика • 31 марта, 14:17 • 45614 просмотра

Нефть дешевеет на фоне угрозы Трампа санкциями против рф

Рынок реагирует на неоднозначные заявления Трампа относительно возможных санкций против российской нефти. Цена Brent упала до $72 за баррель после его слов.

Экономика • 31 марта, 05:52 • 12618 просмотра

Нефть дорожает третью неделю на фоне давления на Венесуэлу и Иран

Нефть дорожает третью неделю подряд из-за давления США на Венесуэлу и Иран. Инвесторы опасаются, что торговая война может сдержать спрос, но запасы нефти в США упали.

Экономика • 28 марта, 16:52 • 36631 просмотра

Цены на нефть растут на фоне санкций США против Ирана и переговоров о прекращении огня в Украине

Цены на нефть растут из-за санкций США против Ирана и возможных изменений в поставках из-за переговоров Украины и России. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $72,2 за баррель.

Экономика • 24 марта, 08:25 • 23186 просмотра

Потребление бензина в Украине снизилось на 20%, сжиженного газа на 40% - эксперт

За последние 3 года рынок топлива в Украине понес потери. Потребление бензина упало на 20%, дизеля на 10-12%, а газа почти на 40%.

Экономика • 14 марта, 12:06 • 11092 просмотра

Нефть дорожает на фоне санкций США против Ирана и россии

США усилили санкции против нефтяной отрасли Ирана и ограничили оплату энергоносителей из рф. Brent поднялась выше 70 долларов за баррель, WTI стоит около 67 долларов.

Экономика • 14 марта, 06:59 • 16262 просмотра

Цены на нефть падают на фоне напряженности из-за неопределенности с пошлинами США

Цены на нефть Brent и WTI снизились на 0,4-0,5% из-за торговых войн и увеличения добычи ОПЕК+. США изучают возможность смягчения санкций против российского энергетического сектора в обмен на прекращение войны.

Экономика • 10 марта, 07:39 • 17666 просмотра

Цены на нефть упали: в чем проблема

Цены на нефть Brent и WTI снижаются из-за экономической неопределенности и новых тарифных угроз США. ОПЕК+ рассматривает возможность изменения объемов добычи на фоне отмены лицензии Chevron в Венесуэле.

Экономика • 28 февраля, 10:17 • 110336 просмотра

Цены на нефть незначительно изменилась после увеличения запасов в США

Нефть Brent торгуется около $76,31 за баррель на фоне роста запасов в США на 3,34 млн баррелей. Ситуацию осложняет сокращение поставок из Казахстана из-за атаки на трубопровод.

Экономика • 20 февраля, 12:46 • 24101 просмотра

Нефть подорожала на фоне перебоев с поставками из Казахстана

Цены на нефть Brent выросли на 0,2% после атаки беспилотников на насосную станцию в России. Эксперты прогнозируют ограниченный рост из-за ожидаемого увеличения поставок от ОПЕК+ и России.

Экономика • 18 февраля, 08:05 • 24152 просмотра

Зеленский будет поднимать вопрос снижения цен на нефть во время визита в Саудовскую Аравию

Президент Украины во время визита в Саудовскую Аравию обсудит вопрос снижения цен на нефть. Зеленский считает, что наибольшее влияние в этом вопросе имеет президент США Дональд Трамп.

Экономика • 17 февраля, 14:01 • 26456 просмотра

Нефть дорожает на беспокойстве относительно поставок, пошлины Трампа сдерживают рост

Цены на нефть Brent и WTI выросли на 1,3% из-за ограничения поставок российской и иранской нефти. Новые американские пошлины на сталь и алюминий могут замедлить рост мировой экономики и спрос на нефть.

Экономика • 11 февраля, 11:03 • 20914 просмотра

Нефть дешевеет на фоне данных об американских запасах нефти и таможенной войны между Китаем и США

Цены на нефть снизились из-за роста запасов в США и опасений относительно новой торговой войны между США и Китаем. Ситуацию осложняет восстановление Трампом санкций против экспорта иранской нефти.

Экономика • 5 февраля, 10:38 • 23981 просмотра

Цены на нефть выросли на фоне введения пошлин Трампом

Цены на нефть WTI и Brent выросли после введения Трампом новых торговых пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая. Канадские энергоносители будут облагаться 10% пошлиной, мексиканские - 25%.

Экономика • 3 февраля, 08:53 • 33243 просмотра

Нефтяные цены замерли в ожидании ясности по пошлинам Трампа для Канады и Мексики

Цены на нефть Brent и WTI почти не изменились из-за ожидания новых пошлин США для Канады и Мексики. Рынки также ожидают встречи ОПЕК+ на фоне призывов Трампа снизить цены на нефть.

Экономика • 30 января, 08:49 • 28139 просмотра

Санкции США привели к замедлению торговли российской нефтью в Азии

Из-за новых санкций США выросла стоимость фрахта танкеров для российской нефти, что привело к ценовому разрыву в Китае. Индия и Китай сокращают закупки российской нефти на март из-за повышенных транспортных расходов.

Новости Мира • 28 января, 10:46 • 31109 просмотра

Нефть дешевеет на фоне повторного призыва Трампа к ОПЕК снизить цены

Нефть Brent упала до $77,97 после призыва Трампа к ОПЕК снизить цены для ослабления России. Трамп угрожает санкциями и предлагает встречу с Путиным для обсуждения войны в Украине.

Война • 27 января, 07:58 • 36708 просмотра

Никаких "мирных планов за 100 дней" не существует в реальности - Ермак

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что "мирные планы" за 100 дней являются российскими информационными вбросами. СМИ ранее сообщали о плане Трампа по завершению войны, который включал отказ Украины от НАТО.

Война • 26 января, 13:17 • 100989 просмотра

США установили жесткий дедлайн для Индии по российским нефтяным танкерам в отношении российских нефтяных танкеров

США требует от Индии разгрузить российские танкеры с нефтью до 27 февраля и завершить финансовые операции до 12 марта. Индия, крупнейший покупатель российской нефти, ищет новых поставщиков среди стран ОПЕК, США и других.

Экономика • 25 января, 16:57 • 91847 просмотра

Кэллог: снижение цены на нефть может стать ключом к завершению войны в Украине

Представитель Трампа заявил о стратегии снижения мировых цен на нефть для ослабления российской экономики. План предусматривает сотрудничество с ОПЕК и использование экономических рычагов вместо военной помощи.

Новости Мира • 25 января, 06:50 • 34358 просмотра

Война в Украине не закончится так легко, если цены на нефть не снизят - Трамп

Трамп заявил, что снижение цен на нефть ОПЕК+ является ключом к прекращению войны в Украине. По его мнению, сокращение нефтяных доходов россии заставит путина остановить военные действия.

Война • 24 января, 18:39 • 74319 просмотра

Цены на нефть заканчивают неделю снижением под влиянием энергетической политики Трампа

Нефть Brent и WTI демонстрируют недельное падение на 3-4% после заявлений Трампа об увеличении добычи в США. Президент требует от ОПЕК и Саудовской Аравии снизить цены и увеличить инвестиции в США.

Экономика • 24 января, 12:29 • 28187 просмотра

Китай установил новый рекорд импорта российской нефти в 2024 году

Импорт нефти из РФ в Китай вырос на 1% и достиг рекордных 108,5 млн тонн в 2024 году. В то же время поставки из Саудовской Аравии упали на 9%, а общий импорт нефти в Китай снизился на 1,9%.

Экономика • 20 января, 10:05 • 70316 просмотра

Доставка российской нефти в Китай подорожала втрое после новых санкций США - Bloomberg

Ставки на перевозку нефти ESPO из россии в Китай выросли с 1,5 до 5-5,5 млн долларов. Санкции США повлияли на танкеры, перевозящие российскую нефть, и привели к простою судов у побережья Китая.

Экономика • 16 января, 14:49 • 33786 просмотра