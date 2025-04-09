Цены на нефть упали до самого низкого уровня с февраля 2021 года из-за опасений по поводу спроса на фоне торговой войны США и Китая. Ожидается избыток нефти на рынке из-за увеличения добычи ОПЕК+.
Поставки нефти из рф упали до 3,23 млн баррелей в день. Москва обходит санкции, доставляя нефть в Индию и Китай, перегружая ее с судна на судно.
Аналитики Goldman Sachs Group Inc. прогнозируют падение цены на нефть Brent до чуть ниже 40 долларов за баррель к концу 2026 года. Это связано с замедлением роста ВВП и отказом от сокращения добычи ОПЕК+.
Цены на нефть WTI упали из-за эскалации торговой напряженности между США и Китаем, что вызывает опасения рецессии и снижения спроса. ОПЕК+ ускорила увеличение добычи.
Фьючерсы на Brent упали на 6,58%, WTI – на 7,07%. Падение произошло после решения ОПЕК+ увеличить добычу нефти и объявления Трампом о новых пошлинах.
Нефть Brent торгуется ниже 75 долларов за баррель. Трейдеры ожидают объявления о таможенных мерах от президента США Дональда Трампа.
Цены на нефть выросли из-за опасений инвесторов после угроз Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть и предупреждений Ирану. Аналитики считают, что Трамп может не выполнить свои угрозы.
Рынок реагирует на неоднозначные заявления Трампа относительно возможных санкций против российской нефти. Цена Brent упала до $72 за баррель после его слов.
Нефть дорожает третью неделю подряд из-за давления США на Венесуэлу и Иран. Инвесторы опасаются, что торговая война может сдержать спрос, но запасы нефти в США упали.
Цены на нефть растут из-за санкций США против Ирана и возможных изменений в поставках из-за переговоров Украины и России. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $72,2 за баррель.
За последние 3 года рынок топлива в Украине понес потери. Потребление бензина упало на 20%, дизеля на 10-12%, а газа почти на 40%.
США усилили санкции против нефтяной отрасли Ирана и ограничили оплату энергоносителей из рф. Brent поднялась выше 70 долларов за баррель, WTI стоит около 67 долларов.
Цены на нефть Brent и WTI снизились на 0,4-0,5% из-за торговых войн и увеличения добычи ОПЕК+. США изучают возможность смягчения санкций против российского энергетического сектора в обмен на прекращение войны.
Цены на нефть Brent и WTI снижаются из-за экономической неопределенности и новых тарифных угроз США. ОПЕК+ рассматривает возможность изменения объемов добычи на фоне отмены лицензии Chevron в Венесуэле.
Нефть Brent торгуется около $76,31 за баррель на фоне роста запасов в США на 3,34 млн баррелей. Ситуацию осложняет сокращение поставок из Казахстана из-за атаки на трубопровод.
Цены на нефть Brent выросли на 0,2% после атаки беспилотников на насосную станцию в России. Эксперты прогнозируют ограниченный рост из-за ожидаемого увеличения поставок от ОПЕК+ и России.
Президент Украины во время визита в Саудовскую Аравию обсудит вопрос снижения цен на нефть. Зеленский считает, что наибольшее влияние в этом вопросе имеет президент США Дональд Трамп.
Цены на нефть Brent и WTI выросли на 1,3% из-за ограничения поставок российской и иранской нефти. Новые американские пошлины на сталь и алюминий могут замедлить рост мировой экономики и спрос на нефть.
Цены на нефть снизились из-за роста запасов в США и опасений относительно новой торговой войны между США и Китаем. Ситуацию осложняет восстановление Трампом санкций против экспорта иранской нефти.
Цены на нефть WTI и Brent выросли после введения Трампом новых торговых пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая. Канадские энергоносители будут облагаться 10% пошлиной, мексиканские - 25%.
Цены на нефть Brent и WTI почти не изменились из-за ожидания новых пошлин США для Канады и Мексики. Рынки также ожидают встречи ОПЕК+ на фоне призывов Трампа снизить цены на нефть.
Из-за новых санкций США выросла стоимость фрахта танкеров для российской нефти, что привело к ценовому разрыву в Китае. Индия и Китай сокращают закупки российской нефти на март из-за повышенных транспортных расходов.
Нефть Brent упала до $77,97 после призыва Трампа к ОПЕК снизить цены для ослабления России. Трамп угрожает санкциями и предлагает встречу с Путиным для обсуждения войны в Украине.
Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что "мирные планы" за 100 дней являются российскими информационными вбросами. СМИ ранее сообщали о плане Трампа по завершению войны, который включал отказ Украины от НАТО.
США требует от Индии разгрузить российские танкеры с нефтью до 27 февраля и завершить финансовые операции до 12 марта. Индия, крупнейший покупатель российской нефти, ищет новых поставщиков среди стран ОПЕК, США и других.
Представитель Трампа заявил о стратегии снижения мировых цен на нефть для ослабления российской экономики. План предусматривает сотрудничество с ОПЕК и использование экономических рычагов вместо военной помощи.
Трамп заявил, что снижение цен на нефть ОПЕК+ является ключом к прекращению войны в Украине. По его мнению, сокращение нефтяных доходов россии заставит путина остановить военные действия.
Нефть Brent и WTI демонстрируют недельное падение на 3-4% после заявлений Трампа об увеличении добычи в США. Президент требует от ОПЕК и Саудовской Аравии снизить цены и увеличить инвестиции в США.
Импорт нефти из РФ в Китай вырос на 1% и достиг рекордных 108,5 млн тонн в 2024 году. В то же время поставки из Саудовской Аравии упали на 9%, а общий импорт нефти в Китай снизился на 1,9%.
Ставки на перевозку нефти ESPO из россии в Китай выросли с 1,5 до 5-5,5 млн долларов. Санкции США повлияли на танкеры, перевозящие российскую нефть, и привели к простою судов у побережья Китая.