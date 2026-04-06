Цены на нефть несколько выросли в ожидании ясности относительно состояния переговоров между США и Ираном

Цены на нефть немного выросли в понедельник на фоне нестабильной торговли, в то время как инвесторы ожидали ясности относительно состояния переговоров между США и Ираном и сохраняли опасения относительно устойчивых потерь поставок из-за перебоев в судоходстве, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,1% до 109,13 доллара за баррель к 13:26 GMT (16:26 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подорожали на 0,69%, или 77 центов, до 112,31 доллара за баррель.

В понедельник на азиатских торгах ценовые колебания были ничтожны по сравнению с 11-процентным скачком цен на нефть марки WTI и 8-процентным ростом цен на нефть марки Brent на предыдущей торговой сессии в четверг, что стало самым большим абсолютным ростом цен с 2020 года.

Нефть Brent продолжает бить рекорды роста - какова ситуация на рынке

США и Иран получили рамочный план по прекращению боевых действий, но Иран отверг немедленное открытие Ормузского пролива после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил обрушить на Тегеран "ад", если тот не достигнет соглашения до конца вторника.

США и Иран рассматривают мирный план, Тегеран отказывается открыть Ормузский пролив в рамках временного перемирия - СМИ

Иран также заявил, что сформулировал свои позиции и требования в ответ на недавние предложения по прекращению огня, переданные через посредников.

Трамп еще не подписался на план после предложения 45-дневного перемирия в войне с Ираном - СМИ

Ормузский пролив, по которому транспортируются нефть и нефтепродукты из Ирака, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов, остается в значительной степени закрытым из-за иранских атак на судоходство после начала войны 28 февраля.

Однако, согласно данным судоходства, с четверга через Ормузский пролив прошли некоторые суда, в том числе танкер, эксплуатируемый Оманом, контейнеровоз, принадлежащий Франции, и газовоз, принадлежащий Японии. Это отражает политику Ирана, позволяющую проход судам из стран, которые он считает более дружественными, пишет издание.

"Рынок пытается понять, чего ожидать в будущем. Самой важной новостью этих выходных стало то, что через пролив прошли некоторые суда", - сказал аналитик SEB Research Оле Хвальбье.

Хвальбье также отметил, что Европа продолжает терять физические баррели и нефтепродукты в пользу Азии из-за усиления рыночной конъюнктуры.

ЕС предостерег от превращения энергетического кризиса в бюджетный - FT

Перебои в поставках с Ближнего Востока заставили нефтеперерабатывающие заводы искать альтернативные источники нефти, особенно для физических поставок в Северное море США и Великобритании. Спотовые премии на американскую нефть марки West Texas Intermediate подскочили до рекордно высоких уровней из-за конкуренции между азиатскими и европейскими нефтеперерабатывающими заводами.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы также отложили плановые остановки своих установок для удовлетворения местного спроса на топливо.

В воскресенье ОПЕК+, в состав которой входят некоторые члены Организации стран-экспортеров нефти и такие союзники, как Россия, договорилась о небольшом увеличении добычи на 206 000 баррелей в сутки в мае.

Члены ОПЕК+ снова увеличили квоты на добычу нефти

"Действия ОПЕК, похоже, будут затруднены из-за доступности экспорта", - сказал аналитик Rystad Джанив Шах.

Саудовская Аравия также установила официальную цену продажи нефти марки Arab Light на май для Азии на рекордном уровне в 19,50 долларов за баррель выше среднего показателя по Oman/Dubai, что на 17 долларов больше, чем в предыдущем месяце, сообщила компания Aramco.

Тем временем поставки из России были нарушены в последнее время из-за атак беспилотников на экспортные терминалы в Балтийском море. В воскресенье СМИ сообщили, что терминал в Усть-Луге возобновил погрузку в субботу после нескольких дней перебоев.

Экспорт из черноморского порта Туапсе в апреле должен вырасти до 794 000 метрических тонн, что на 8,7% больше в сутки по сравнению с 755 000 метрическими тоннами, запланированными на март, согласно прогнозам.