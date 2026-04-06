ukenru
Эксклюзив
14:11 • 1906 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
8.5м/с
64%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Блогеры
Кэтрин, принцесса Уэльская
Уильям, принц Уэльский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Черниговская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo10:58 • 10093 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 31782 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 45625 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 46626 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 57969 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"

Цены на нефть несколько выросли в ожидании ясности относительно состояния переговоров между США и Ираном

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Цены на Brent и WTI выросли на фоне ожиданий результатов переговоров и закрытия Ормузского пролива. ОПЕК+ согласовала незначительное увеличение добычи на май.

Цены на нефть немного выросли в понедельник на фоне нестабильной торговли, в то время как инвесторы ожидали ясности относительно состояния переговоров между США и Ираном и сохраняли опасения относительно устойчивых потерь поставок из-за перебоев в судоходстве, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,1% до 109,13 доллара за баррель к 13:26 GMT (16:26 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подорожали на 0,69%, или 77 центов, до 112,31 доллара за баррель.

В понедельник на азиатских торгах ценовые колебания были ничтожны по сравнению с 11-процентным скачком цен на нефть марки WTI и 8-процентным ростом цен на нефть марки Brent на предыдущей торговой сессии в четверг, что стало самым большим абсолютным ростом цен с 2020 года.

США и Иран получили рамочный план по прекращению боевых действий, но Иран отверг немедленное открытие Ормузского пролива после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил обрушить на Тегеран "ад", если тот не достигнет соглашения до конца вторника.

Иран также заявил, что сформулировал свои позиции и требования в ответ на недавние предложения по прекращению огня, переданные через посредников.

Ормузский пролив, по которому транспортируются нефть и нефтепродукты из Ирака, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов, остается в значительной степени закрытым из-за иранских атак на судоходство после начала войны 28 февраля.

Однако, согласно данным судоходства, с четверга через Ормузский пролив прошли некоторые суда, в том числе танкер, эксплуатируемый Оманом, контейнеровоз, принадлежащий Франции, и газовоз, принадлежащий Японии. Это отражает политику Ирана, позволяющую проход судам из стран, которые он считает более дружественными, пишет издание.

"Рынок пытается понять, чего ожидать в будущем. Самой важной новостью этих выходных стало то, что через пролив прошли некоторые суда", - сказал аналитик SEB Research Оле Хвальбье.

Хвальбье также отметил, что Европа продолжает терять физические баррели и нефтепродукты в пользу Азии из-за усиления рыночной конъюнктуры.

Перебои в поставках с Ближнего Востока заставили нефтеперерабатывающие заводы искать альтернативные источники нефти, особенно для физических поставок в Северное море США и Великобритании. Спотовые премии на американскую нефть марки West Texas Intermediate подскочили до рекордно высоких уровней из-за конкуренции между азиатскими и европейскими нефтеперерабатывающими заводами.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы также отложили плановые остановки своих установок для удовлетворения местного спроса на топливо.

В воскресенье ОПЕК+, в состав которой входят некоторые члены Организации стран-экспортеров нефти и такие союзники, как Россия, договорилась о небольшом увеличении добычи на 206 000 баррелей в сутки в мае.

"Действия ОПЕК, похоже, будут затруднены из-за доступности экспорта", - сказал аналитик Rystad Джанив Шах.

Саудовская Аравия также установила официальную цену продажи нефти марки Arab Light на май для Азии на рекордном уровне в 19,50 долларов за баррель выше среднего показателя по Oman/Dubai, что на 17 долларов больше, чем в предыдущем месяце, сообщила компания Aramco.

Тем временем поставки из России были нарушены в последнее время из-за атак беспилотников на экспортные терминалы в Балтийском море. В воскресенье СМИ сообщили, что терминал в Усть-Луге возобновил погрузку в субботу после нескольких дней перебоев.

Экспорт из черноморского порта Туапсе в апреле должен вырасти до 794 000 метрических тонн, что на 8,7% больше в сутки по сравнению с 755 000 метрическими тоннами, запланированными на март, согласно прогнозам.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Столкновения
Нефть марки Brent
ОПЕК
Ирак
Дональд Трамп
Балтийское море
Индия
Тегеран
Азия
Франция
Великобритания
Саудовская Аравия
Катар
Кувейт
Оман
Европа
Объединенные Арабские Эмираты
Япония
Соединённые Штаты
Иран