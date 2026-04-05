Члены ОПЕК+ снова увеличили квоты на добычу нефти

Члены Организации стран-экспортеров нефти и их партнеры в рамках формата ОПЕК+ второй раз подряд приняли решение об увеличении квот на добычу нефти. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, 5 апреля члены ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти с мая на 206 тысяч баррелей в сутки.

Аналогичное повышение – также на 206 тысяч баррелей – группа ранее уже анонсировала на апрель.

В то же время в ОПЕК+ предостерегли, что из-за повреждений энергетической инфраструктуры в регионе Персидского залива на мировом рынке нефти и в дальнейшем возможны значительные ценовые колебания - говорится в сообщении.

В заявлении организации подчеркивается критическая важность "безопасности международных морских путей для бесперебойных поставок энергоресурсов". При этом в ОПЕК+ не исключают, что глобальные поставки нефти могут оставаться ограниченными еще длительное время.

Нефть резко подскочила в цене после угроз Трампа в отношении Ирана, в США рекорд по экспорту топлива - ситуация на рынке