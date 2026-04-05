Члени ОПЕК+ знову збільшили квоти на видобуток нафти

Члени Організації країн-експортерів нафти та їхні партнери в межах формату ОПЕК+ вдруге поспіль ухвалили рішення про збільшення квот на видобуток нафти. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Як зазначається, 5 квітня члени ОПЕК+ домовилися про збільшення видобутку нафти з травня на 206 тисяч барелів на добу.

Аналогічне підвищення - також на 206 тисяч барелів - група раніше вже анонсувала на квітень.

Водночас в ОПЕК+ застерегли, що через пошкодження енергетичної інфраструктури у регіоні Перської затоки на світовому ринку нафти й надалі можливі значні цінові коливання - йдеться в повідомленні.

У заяві організації наголошується на критичній важливості "безпеки міжнародних морських шляхів для безперебійного постачання енергоресурсів". При цьому в ОПЕК+ не виключають, що глобальні постачання нафти можуть залишатися обмеженими ще тривалий час.

