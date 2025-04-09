Немецкая волна

В Германии вступает в силу новый закон о гражданстве, который облегчает возможность его получения

В Германии вступает в силу новый закон о гражданстве, который упрощает получение немецкого паспорта, позволяя заявителям сохранить свое прежнее гражданство и подать заявление на получение паспорта после 3-5 лет проживания в стране.