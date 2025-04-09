Немецкая волна

В Бундестаге будут голосовать за изменения в Основной закон, чтобы облегчить финансирование обороны и военной помощи Украине. Планируют выделить 4 млрд евро на поддержку Украины в 2025 году.
Пилотов ЗСУ Дмитрия Шиманского и Александра Морозова осудили в России на 26 и 22 года лишения свободы соответственно. Их обвиняли в попытке атаки на нефтеперерабатывающий завод в Брянской области в 2023 году.
МВД России объявило в розыск политолога и колумниста Deutsche Welle Ивана Преображенского по уголовной статье. Преображенский предполагает, что это может быть связано с «иноагентством» или «дискредитацией» армии РФ.
В Париже начался суд над Жераром Депардье по обвинению в сексуальных домогательствах от двух женщин во время съемок в 2021 году. Актеру грозит до 5 лет заключения и штраф 75 тысяч евро.
Президент США Джо Байден награжден высшей наградой ФРГ за укрепление германо-американской дружбы. Президент Германии отметил роль Байдена в усилении трансатлантического альянса и поддержке Украины.
Гражданин рф случайно заехал на велосипеде в зону военных учений Бундесвера под Гарделегеном. Военная полиция не исключает попытки шпионажа, хотя после проверки документов россиянина отпустили.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что процесс объединения страны до сих пор продолжается. Он подчеркнул необходимость преодоления разногласий между востоком и западом, особенно после недавних выборов в восточных землях.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ядерные угрозы Путина не стоят внимания. По его словам, это привычный инструмент российской политики, а НАТО будет придерживаться собственного курса.
Минобороны Швейцарии объявило конкурс на лучшую идею изъятия боеприпасов из озер. В Фирвальдштеттском и Невшательском озерах находится более 7800 тонн боеприпасов на разных глубинах.
В Ростоке задержан 26-летний украинец, подозреваемый в убийстве 46-летнего соотечественника в приюте для беженцев. Полиция расследует обстоятельства смерти, которая могла быть насильственной.
В Эссене начался суд над четырьмя подростками, обвиняемыми в убийстве двух украинских баскетболистов в Оберхаузене. Прокуратура считает, что нападение было совершено на почве ксенофобии.
Немецкая компания Hugo Boss завершила продажу своего российского бизнеса оптовой компании 'Стокман'. Сумма сделки не разглашается, но российские власти требуют скидку не менее 50% при продаже западными компаниями бизнеса в РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил возмущение по поводу киберзапугивания хореографа церемонии открытия Олимпиады в Париже. Он похвалил Томаса Джолли за его смелое искусство и подчеркнул гордость французов за церемонию.
Несмотря на Евро-2024, продажи пива в Германии снизились на 0,6% из-за погодных условий и инфляции. Пивоварни жалуются на рост расходов, но безалкогольное пиво набирает популярность.
В немецкой земле Гессен не будут выдавать документы для поездок за границу украинским мужчинам призывного возраста. Власти считают, что они могут вернуться в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы.
В Болгарии произошел мощный взрыв на складе фейерверков, приведший к пожару. Один человек погиб, несколько человек ранены, эвакуированы местные жители, пожар продолжается.
Спецслужбы США, Великобритании и Южной Кореи разоблачили кампанию кибершпионажа КНДР. Хакеры атаковали оборонные компании, пытаясь получить данные о ядерных и ракетных технологиях.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Камала Харрис имеет высокие шансы выиграть президентские выборы в США. Он охарактеризовал ее как опытного и компетентного политика с четким видением роли своей страны.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости заключения новых договоров о разоружении с Россией в долгосрочной перспективе. Он подчеркнул, что Германия должна быть сильной, чтобы предотвратить нападение.
Китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, проиграла апелляцию на решение Европейского Союза о признании цифровой компании "гейткипером" - платформой с особым влиянием - в соответствии с новым законом ЕС о цифровых рынках.
Германия разрабатывает секретный план развертывания до 800 000 военнослужащих НАТО и 200 000 единиц техники через автомагистраль А2 в Восточную Европу на случай нападения России на восточный фланг Альянса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что Украина станет членом Североатлантического альянса в течение следующего десятилетия, и призывает увеличить военную помощь Украине.
Европол сообщает о рекордном росте контрабанды кокаина в Европу, почти 70% которого переправляется через порты Антверпена и Роттердама.
Словакия распустила общественного вещателя RTVS и создала новое государственное СМИ STVR с временным руководителем, назначенным правительством на фоне беспокойства общества относительно усиления политического контроля.
В Латвии официально введена новая правовая форма отношений - институт партнерства, позволяющий двум совершеннолетним лицам любого пола зарегистрировать партнерство и получить юридические права, социальные гарантии и налоговые льготы.
В Греции, начиная с 1 июля 2024 года, многие работники будут обязаны работать шесть дней в неделю, в рамках реформы трудового законодательства, направленной на борьбу с "черной занятостью" и упрощение управления в компаниях.
Парламент Грузии в первом чтении поддержал закон о запрете "пропаганды" ЛГБТ и ограничении прав ЛГБТК+, что противоречит европейским стремлениям страны.
В Германии вступает в силу новый закон о гражданстве, который упрощает получение немецкого паспорта, позволяя заявителям сохранить свое прежнее гражданство и подать заявление на получение паспорта после 3-5 лет проживания в стране.
Россия запрещает доступ к более чем 80 западным СМИ из 25 стран ЕС, обвиняя их в распространении дезинформации.
Спорный духовный лидер, которого последователи считают реинкарнацией Будды, был обвинен в жестоком обращении с несовершеннолетними верующими. Он провел годы в бегах, прежде чем непальские чиновники арестовали его в январе.