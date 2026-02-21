Мерц переизбран председателем ХДС. Меркель пропустила объявление об этом

$43.270.00
50.920.00
ukenru
Эксклюзив
11:17 • 5176 просмотра
На Днепропетровщине компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
11:02 • 9226 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
09:59 • 9290 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
08:00 • 11579 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 21165 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 32004 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 26204 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 30249 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 27911 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 23808 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
48%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
МОК начнет расследование в отношении главы ФИФА Инфантино из-за его участия в политическом мероприятии Трампа21 февраля, 03:41 • 9036 просмотра
российский танкер направляется на Кубу в обход санкций США на фоне энергетического коллапса на острове21 февраля, 04:14 • 9366 просмотра
Колумбия достигла прогресса в переговорах с Венесуэлой по возобновлению торговли природным газом21 февраля, 04:31 • 10962 просмотра
Южная Корея рассматривает возможность присоединения к программе PURL для поддержки Украины вооружением21 февраля, 04:48 • 12116 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью07:37 • 9612 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 32254 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 41496 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 52691 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 69654 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 107196 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Ангела Меркель
Петер Сийярто
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Иран
Село
Реклама
УНН Lite
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto08:33 • 4932 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью07:37 • 9690 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 12092 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 14876 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 20504 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
9К720 Искандер
Шахед-136

Мерц переизбран председателем ХДС. Меркель пропустила объявление об этом

Киев • УНН

 • 1254 просмотра

Фридрих Мерц переизбран председателем Христианско-демократического союза (ХДС) в Штутгарте, получив 91,17% голосов. Голосование состоялось 20 февраля, однако из-за технических сбоев и второго тура результаты объявили с опозданием.

Мерц переизбран председателем ХДС. Меркель пропустила объявление об этом

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на съезде партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Штутгарте переизбран на пост председателя партии, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

В ходе голосования делегатов в пятницу, 20 февраля, он заручился поддержкой 91,17 процента действительных голосов.

В голосовании приняли участие 977 из 1001 зарегистрированного делегата. За Мерца проголосовали 878 делегатов, против высказались 85. Воздержались 14 делегатов, и их бюллетени согласно установленной в ХДС процедуре были признаны недействительными.

Таким образом, уровень поддержки переизбранного лидера ХДС среди однопартийцев остается стабильно высоким: на предыдущем съезде в мае 2024 года он получил около 90 процентов голосов.

Нынешние выборы, как отмечается, были назначены на 15:15 по местному времени, но все пошло не по плану. Сначала речь Фридриха Мерца началась значительно позже запланированного и длилась более 70 минут. Затем из-за сбоя электронной системы голосования пришлось проводить на бумаге. Мерц неожиданно не набрал достаточно голосов в первом туре и пришлось проводить второй, пишет издание Die Welt.

В результате о переизбрании Мерца было объявлено в 18:40 - с опозданием более чем на три часа. Ангела Меркель, экс-канцлер и член ХДС, не дождалась этого и ушла со съезда раньше - как сообщается, чтобы успеть на последний поезд в Берлин в этот день. Перед этим Меркель "дружески попрощалась с канцлером и его женой Шарлоттой", пишет Die Welt, отмечая, что бывшая глава правительства не впервые пропускает объявление результатов важных для Мерца голосований.

В предыдущий раз на съезде ХДС в мае 2024 года Мерц также получил около 90% голосов. Впервые он возглавил консерваторов в 2022 году во время партийного съезда, который из-за пандемии коронавируса проходил онлайн. 6 мая 2025 года Фридрих Мерц возглавил правительство, став 10-м канцлером ФРГ.

Дополнение

Впервые Мерц занял пост председателя ХДС в 2022 году во время партийного съезда, который проходил в связи с пандемией коронавируса в режиме онлайн. С 6 мая 2025 года он возглавляет правительство Германии. Фридрих Мерц – 10-й по счету федеральный канцлер.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Ангела Меркель
Христианско-демократический союз Германии
Немецкая волна
Штутгарт
Фридрих Мерц
Германия
Берлин