Мерц переизбран председателем ХДС. Меркель пропустила объявление об этом

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на съезде партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Штутгарте переизбран на пост председателя партии, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

В ходе голосования делегатов в пятницу, 20 февраля, он заручился поддержкой 91,17 процента действительных голосов.

В голосовании приняли участие 977 из 1001 зарегистрированного делегата. За Мерца проголосовали 878 делегатов, против высказались 85. Воздержались 14 делегатов, и их бюллетени согласно установленной в ХДС процедуре были признаны недействительными.

Таким образом, уровень поддержки переизбранного лидера ХДС среди однопартийцев остается стабильно высоким: на предыдущем съезде в мае 2024 года он получил около 90 процентов голосов.

Нынешние выборы, как отмечается, были назначены на 15:15 по местному времени, но все пошло не по плану. Сначала речь Фридриха Мерца началась значительно позже запланированного и длилась более 70 минут. Затем из-за сбоя электронной системы голосования пришлось проводить на бумаге. Мерц неожиданно не набрал достаточно голосов в первом туре и пришлось проводить второй, пишет издание Die Welt.

В результате о переизбрании Мерца было объявлено в 18:40 - с опозданием более чем на три часа. Ангела Меркель, экс-канцлер и член ХДС, не дождалась этого и ушла со съезда раньше - как сообщается, чтобы успеть на последний поезд в Берлин в этот день. Перед этим Меркель "дружески попрощалась с канцлером и его женой Шарлоттой", пишет Die Welt, отмечая, что бывшая глава правительства не впервые пропускает объявление результатов важных для Мерца голосований.

В предыдущий раз на съезде ХДС в мае 2024 года Мерц также получил около 90% голосов. Впервые он возглавил консерваторов в 2022 году во время партийного съезда, который из-за пандемии коронавируса проходил онлайн. 6 мая 2025 года Фридрих Мерц возглавил правительство, став 10-м канцлером ФРГ.

Дополнение

Впервые Мерц занял пост председателя ХДС в 2022 году во время партийного съезда, который проходил в связи с пандемией коронавируса в режиме онлайн. С 6 мая 2025 года он возглавляет правительство Германии. Фридрих Мерц – 10-й по счету федеральный канцлер.