Мерца переобрали головою ХДС. Меркель пропустила оголошення про це

Київ • УНН

 • 1254 перегляди

Фрідріх Мерц переобраний головою Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у Штутгарті, отримавши 91,17% голосів. Голосування відбулося 20 лютого, проте через технічні збої та другий тур результати оголосили із запізненням.

Мерца переобрали головою ХДС. Меркель пропустила оголошення про це

Федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на з'їзді партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) у Штутгарті переобрано на посаду голови партії, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Під час голосування делегатів у п'ятницю, 20 лютого, він заручився підтримкою 91,17 відсотка дійсних голосів.

У голосуванні взяли участь 977 із 1001 зареєстрованого делегата. За Мерца проголосували 878 делегатів, проти висловилися 85. Утрималися 14 делегатів, і їхні бюлетені згідно з встановленою у ХДС процедурою були визнані недійсними.

Таким чином рівень підтримки переобраного лідера ХДС серед однопартійців залишається стабільно високим: на попередньому з'їзді в травні 2024 року він отримав близько 90 відсотків голосів.

Нинішні вибори, як зазначається, були призначені на 15:15 за місцевим часом, але все пішло не за планом. Спочатку промова Фрідріха Мерца почалася значно пізніше запланованого і тривала понад 70 хвилин. Потім через збій електронної системи голосування довелося проводити на папері. Мерц несподівано не набрав достатньо голосів у першому турі і довелося проводити другий, пише видання Die Welt.

У результаті про переобрання Мерца було оголошено о 18:40 - із запізненням на понад три години. Ангела Меркель, ексканцлер та член ХДС, не дочекалася цього і пішла зі з'їзду раніше - як повідомляється, щоб встигнути на останній поїзд до Берліна цього дня. Перед цим Меркель "дружньо попрощалася з канцлером та його дружиною Шарлоттою", пише Die Welt, зазначаючи, що колишня очільниця уряду не вперше пропускає оголошення результатів важливих для Мерца голосувань.

Попереднього разу на з'їзді ХДС у травні 2024 року Мерц також отримав близько 90% голосів. Вперше він очолив консерваторів у 2022 році під час партійного з'їзду, який через пандемію коронавірусу проходив онлайн. 6 травня 2025 року Фрідріх Мерц очолив уряд, ставши 10-м канцлером ФРН.

Доповнення

Вперше Мерц обійняв посаду голови ХДС у 2022 році під час партійного з'їзду, який проходив у зв'язку з пандемією коронавірусу в режимі онлайн. З 6 травня 2025 року він очолює уряд Німеччини. Фрідріх Мерц – 10-й за рахунком федеральний канцлер.

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Ангела Меркель
Християнсько-демократичний союз (Німеччина)
Deutsche Welle
Штутгарт
Фрідріх Мерц
Німеччина
Берлін