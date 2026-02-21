Мерца переобрали головою ХДС. Меркель пропустила оголошення про це

Федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на з'їзді партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) у Штутгарті переобрано на посаду голови партії, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Під час голосування делегатів у п'ятницю, 20 лютого, він заручився підтримкою 91,17 відсотка дійсних голосів.

У голосуванні взяли участь 977 із 1001 зареєстрованого делегата. За Мерца проголосували 878 делегатів, проти висловилися 85. Утрималися 14 делегатів, і їхні бюлетені згідно з встановленою у ХДС процедурою були визнані недійсними.

Таким чином рівень підтримки переобраного лідера ХДС серед однопартійців залишається стабільно високим: на попередньому з'їзді в травні 2024 року він отримав близько 90 відсотків голосів.

Нинішні вибори, як зазначається, були призначені на 15:15 за місцевим часом, але все пішло не за планом. Спочатку промова Фрідріха Мерца почалася значно пізніше запланованого і тривала понад 70 хвилин. Потім через збій електронної системи голосування довелося проводити на папері. Мерц несподівано не набрав достатньо голосів у першому турі і довелося проводити другий, пише видання Die Welt.

У результаті про переобрання Мерца було оголошено о 18:40 - із запізненням на понад три години. Ангела Меркель, ексканцлер та член ХДС, не дочекалася цього і пішла зі з'їзду раніше - як повідомляється, щоб встигнути на останній поїзд до Берліна цього дня. Перед цим Меркель "дружньо попрощалася з канцлером та його дружиною Шарлоттою", пише Die Welt, зазначаючи, що колишня очільниця уряду не вперше пропускає оголошення результатів важливих для Мерца голосувань.

Попереднього разу на з'їзді ХДС у травні 2024 року Мерц також отримав близько 90% голосів. Вперше він очолив консерваторів у 2022 році під час партійного з'їзду, який через пандемію коронавірусу проходив онлайн. 6 травня 2025 року Фрідріх Мерц очолив уряд, ставши 10-м канцлером ФРН.

Доповнення

