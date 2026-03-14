Окупанти на Херсонщині продають аграріям їхню ж викрадену техніку - ЦНС

Окупанти на Херсонщині вигадали цинічну схему "інвестицій" в агропромисловий сектор регіону. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у 2022–2023 роках російські окупаційні війська масово вивозили з тимчасово окупованої території Херсонщини сільськогосподарську техніку. Комбайни, трактори та інше обладнання забирали з українських господарств і вивозили до росії.

Викрадену техніку окупаційна адміністрація Херсонщини на чолі з "губернатором" володимиром сальдо передала російській компанії "Ростсельмаш". Техніку поставили на баланс російських структур і фактично інтегрували у їхню систему постачання.

Тепер окупаційна влада намагається створити видимість "інвестицій у регіон". Під виглядом співпраці з "Ростсельмашем" цю техніку знову завозять на тимчасово окуповану територію Херсонщини - вказують у ЦНС.

Там констатують, що фактично аграріям пропонують купити техніку, яку раніше в них відібрали - лише з "невеликою знижкою". Таким чином окупанти намагаються легалізувати викрадене майно і подати це як підтримку місцевого сільського господарства.

Нагадаємо

У січні Служба безпеки України повідомила гауляйтеру володимиру сальдо про нову підозру. Вона стосується створення окупаційного батальйону на лівобережжі Херсонщини.

Окупанти на ТОТ Херсонщини відмовляють місцевим у лікуванні, медзаклади переповнені пораненими росіянами - "ОТПОР"