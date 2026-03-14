Оккупанты в Херсонской области придумали циничную схему "инвестиций" в агропромышленный сектор региона. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Отмечается, что в 2022–2023 годах российские оккупационные войска массово вывозили с временно оккупированной территории Херсонщины сельскохозяйственную технику. Комбайны, тракторы и другое оборудование забирали из украинских хозяйств и вывозили в россию.

Похищенную технику оккупационная администрация Херсонщины во главе с "губернатором" владимиром сальдо передала российской компании "Ростсельмаш". Технику поставили на баланс российских структур и фактически интегрировали в их систему снабжения.

Теперь оккупационные власти пытаются создать видимость "инвестиций в регион". Под видом сотрудничества с "Ростсельмашем" эту технику снова завозят на временно оккупированную территорию Херсонщины - указывают в ЦНС.

Там констатируют, что фактически аграриям предлагают купить технику, которую ранее у них отобрали - только с "небольшой скидкой". Таким образом оккупанты пытаются легализовать похищенное имущество и подать это как поддержку местного сельского хозяйства.

В январе Служба безопасности Украины сообщила гауляйтеру владимиру сальдо о новом подозрении. Оно касается создания оккупационного батальона на левобережье Херсонщины.

Оккупанты на ВОТ Херсонщины отказывают местным в лечении, медучреждения переполнены ранеными россиянами - "ОТПОР"