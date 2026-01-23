Гауляйтеру сальдо повідомили про нову підозру - СБУ

Гауляйтеру володимиру сальдо, який створив окупаційний батальйон на лівобережжі Херсонщини, повідомили про нову підозру, повідомили у Службі безпеки України у п'ятницю, пише УНН.

Служба безпеки та Національна поліція задокументували нові злочини зрадника володимира сальдо - очільника окупаційної адміністрації рф на лівобережжі Херсонщини. Гауляйтер допомагає рашистам нарощувати збройне угруповання ворога у південному регіоні. Як встановила контррозвідка СБУ, Сальдо організував створення так званого "добровольчого батальйону" на підтримку країни-агресора - повідомили у СБУ.

Деталі

Для цього, за даними СБУ, він ще у серпні 2023 року підписав "розпорядження", яким передбачено фінансування окупаційного формування та розквартирування його учасників у будівлях захоплених оздоровчих установ.

Згодом, як повідомляється, сальдо ініціював проведення рекрутингової інформкампанії до новоствореного угруповання через підконтрольні рф медійні ресурси.

Окрім цього, зазначили у спецслужбі, гауляйтер використовував власний Телеграм-канал, у якому закликав місцевих жителів вступати до батальйону.

Після формування командного складу ворожого підрозділу його передали під командування Південного військового округу країни-агресора для участі у бойових діях проти Сил оборони.

Також у СБУ вказали, що зрадник брав активну участь в організації закупівлі військового спорядження, провізії, медпрепаратів і техніки для потреб окупаційного батальйону.

сальдо заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Також заочну підозру за держзраду та колабораційну діяльність отримали 11 представників командування ворожого угруповання.

Оскільки зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.

