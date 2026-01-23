Гауляйтеру сальдо повідомили про нову підозру - СБУ

$43.170.01
Ексклюзив
11:40 • 1466 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 4110 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 16005 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 47965 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 29231 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55 • 29566 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33 • 28057 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52 • 27135 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 51637 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 62007 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житлоVideo23 січня, 04:26 • 24706 перегляди
Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів23 січня, 04:36 • 25853 перегляди
Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф23 січня, 05:00 • 60752 перегляди
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів23 січня, 05:24 • 37532 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста09:20 • 23231 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
08:04 • 47918 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 51039 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 54310 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 65060 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 56082 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Сергій Кислиця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Об'єднані Арабські Емірати
Європа
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 936 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 26343 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 42320 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 37525 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 67241 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Гауляйтеру сальдо повідомили про нову підозру - СБУ

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Служба безпеки України повідомила володимиру сальдо про нову підозру. Вона стосується створення окупаційного батальйону на лівобережжі Херсонщини.

Гауляйтеру сальдо повідомили про нову підозру - СБУ

Гауляйтеру володимиру сальдо, який створив окупаційний батальйон на лівобережжі Херсонщини, повідомили про нову підозру, повідомили у Службі безпеки України у п'ятницю, пише УНН.

Служба безпеки та Національна поліція задокументували нові злочини зрадника володимира сальдо - очільника окупаційної адміністрації рф на лівобережжі Херсонщини. Гауляйтер допомагає рашистам нарощувати збройне угруповання ворога у південному регіоні. Як встановила контррозвідка СБУ, Сальдо організував створення так званого "добровольчого батальйону" на підтримку країни-агресора

- повідомили у СБУ.

Деталі

Для цього, за даними СБУ, він ще у серпні 2023 року підписав "розпорядження", яким передбачено фінансування окупаційного формування та розквартирування його учасників у будівлях захоплених оздоровчих установ.

Згодом, як повідомляється, сальдо ініціював проведення рекрутингової інформкампанії до новоствореного угруповання через підконтрольні рф медійні ресурси.

Окрім цього, зазначили у спецслужбі, гауляйтер використовував власний Телеграм-канал, у якому закликав місцевих жителів вступати до батальйону.

Після формування командного складу ворожого підрозділу його передали під командування Південного військового округу країни-агресора для участі у бойових діях проти Сил оборони.

Також у СБУ вказали, що зрадник брав активну участь в організації закупівлі військового спорядження, провізії, медпрепаратів і техніки для потреб окупаційного батальйону.

сальдо заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Також заочну підозру за держзраду та колабораційну діяльність отримали 11 представників командування ворожого угруповання.

Оскільки зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.

Благословив сальдо на фейковий референдум рф: архімандриту упц (мп) з Херсону оголошено про підозру у держзраді19.02.24, 13:04 • 24336 переглядiв

Юлія Шрамко

