Гауляйтеру сальдо сообщили о новом подозрении - СБУ
Киев • УНН
Служба безопасности Украины сообщила владимиру сальдо о новом подозрении. Оно касается создания оккупационного батальона на левобережье Херсонщины.
Гауляйтеру Владимиру Сальдо, который создал оккупационный батальон на левобережье Херсонщины, сообщили о новом подозрении, сообщили в Службе безопасности Украины в пятницу, пишет УНН.
Служба безопасности и Национальная полиция задокументировали новые преступления предателя Владимира Сальдо - главы оккупационной администрации рф на левобережье Херсонщины. Гауляйтер помогает рашистам наращивать вооруженную группировку врага в южном регионе. Как установила контрразведка СБУ, Сальдо организовал создание так называемого "добровольческого батальона" в поддержку страны-агрессора
Детали
Для этого, по данным СБУ, он еще в августе 2023 года подписал "распоряжение", которым предусмотрено финансирование оккупационного формирования и расквартирование его участников в зданиях захваченных оздоровительных учреждений.
Впоследствии, как сообщается, Сальдо инициировал проведение рекрутинговой информкампании в новосозданную группировку через подконтрольные рф медийные ресурсы.
Кроме этого, отметили в спецслужбе, гауляйтер использовал собственный Телеграм-канал, в котором призывал местных жителей вступать в батальон.
После формирования командного состава вражеского подразделения его передали под командование Южного военного округа страны-агрессора для участия в боевых действиях против Сил обороны.
Также в СБУ указали, что предатель активно участвовал в организации закупки военного снаряжения, провизии, медпрепаратов и техники для нужд оккупационного батальона.
Сальдо заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).
Также заочное подозрение за госизмену и коллаборационную деятельность получили 11 представителей командования вражеской группировки.
Поскольку злоумышленники находятся на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные меры для их привлечения к ответственности.
