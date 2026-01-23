Гауляйтеру сальдо сообщили о новом подозрении - СБУ

$43.170.01
Эксклюзив
11:40 • 1530 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 4236 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
08:25 • 16076 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 48076 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 29277 просмотра
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55 • 29597 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33 • 28079 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52 • 27141 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 51657 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 62035 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
Популярные новости
Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жильеVideo23 января, 04:26 • 24706 просмотра
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23 января, 04:36 • 25853 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ23 января, 05:00 • 60752 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов23 января, 05:24 • 37532 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города09:20 • 23231 просмотра
публикации
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
08:04 • 48067 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 51108 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 54368 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 65113 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 56132 просмотра
УНН Lite
«Намечтала»: Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение — кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 992 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 26363 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 42339 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 37543 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 67318 просмотра
Гауляйтеру сальдо сообщили о новом подозрении - СБУ

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Служба безопасности Украины сообщила владимиру сальдо о новом подозрении. Оно касается создания оккупационного батальона на левобережье Херсонщины.

Гауляйтеру сальдо сообщили о новом подозрении - СБУ

Гауляйтеру Владимиру Сальдо, который создал оккупационный батальон на левобережье Херсонщины, сообщили о новом подозрении, сообщили в Службе безопасности Украины в пятницу, пишет УНН.

Служба безопасности и Национальная полиция задокументировали новые преступления предателя Владимира Сальдо - главы оккупационной администрации рф на левобережье Херсонщины. Гауляйтер помогает рашистам наращивать вооруженную группировку врага в южном регионе. Как установила контрразведка СБУ, Сальдо организовал создание так называемого "добровольческого батальона" в поддержку страны-агрессора

- сообщили в СБУ.

Детали

Для этого, по данным СБУ, он еще в августе 2023 года подписал "распоряжение", которым предусмотрено финансирование оккупационного формирования и расквартирование его участников в зданиях захваченных оздоровительных учреждений.

Впоследствии, как сообщается, Сальдо инициировал проведение рекрутинговой информкампании в новосозданную группировку через подконтрольные рф медийные ресурсы.

Кроме этого, отметили в спецслужбе, гауляйтер использовал собственный Телеграм-канал, в котором призывал местных жителей вступать в батальон.

После формирования командного состава вражеского подразделения его передали под командование Южного военного округа страны-агрессора для участия в боевых действиях против Сил обороны.

Также в СБУ указали, что предатель активно участвовал в организации закупки военного снаряжения, провизии, медпрепаратов и техники для нужд оккупационного батальона.

Сальдо заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Также заочное подозрение за госизмену и коллаборационную деятельность получили 11 представителей командования вражеской группировки.

Поскольку злоумышленники находятся на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные меры для их привлечения к ответственности.

Благословил сальдо на фейковый референдум рф: архимандриту упц (мп) из Херсона объявлено о подозрении в госизмене19.02.24, 13:04 • 24336 просмотров

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
российская пропаганда
Техника
Социальная сеть
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Блогеры
Национальная полиция Украины
Служба безопасности Украины
Херсонская область