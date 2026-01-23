Гауляйтеру сальдо сообщили о новом подозрении - СБУ

Гауляйтеру Владимиру Сальдо, который создал оккупационный батальон на левобережье Херсонщины, сообщили о новом подозрении, сообщили в Службе безопасности Украины в пятницу, пишет УНН.

Служба безопасности и Национальная полиция задокументировали новые преступления предателя Владимира Сальдо - главы оккупационной администрации рф на левобережье Херсонщины. Гауляйтер помогает рашистам наращивать вооруженную группировку врага в южном регионе. Как установила контрразведка СБУ, Сальдо организовал создание так называемого "добровольческого батальона" в поддержку страны-агрессора - сообщили в СБУ.

Детали

Для этого, по данным СБУ, он еще в августе 2023 года подписал "распоряжение", которым предусмотрено финансирование оккупационного формирования и расквартирование его участников в зданиях захваченных оздоровительных учреждений.

Впоследствии, как сообщается, Сальдо инициировал проведение рекрутинговой информкампании в новосозданную группировку через подконтрольные рф медийные ресурсы.

Кроме этого, отметили в спецслужбе, гауляйтер использовал собственный Телеграм-канал, в котором призывал местных жителей вступать в батальон.

После формирования командного состава вражеского подразделения его передали под командование Южного военного округа страны-агрессора для участия в боевых действиях против Сил обороны.

Также в СБУ указали, что предатель активно участвовал в организации закупки военного снаряжения, провизии, медпрепаратов и техники для нужд оккупационного батальона.

Сальдо заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Также заочное подозрение за госизмену и коллаборационную деятельность получили 11 представителей командования вражеской группировки.

Поскольку злоумышленники находятся на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные меры для их привлечения к ответственности.

