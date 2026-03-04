Военные США заявили, что поразили или потопили более 20 иранских кораблей

$43.450.22
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедниками
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Центральное командование США заявило, что американские силы поразили или потопили более 20 иранских кораблей. Среди уничтоженных судов – боевой корабль класса "Сулеймани".

Центральное командование США заявило, что американские силы "поразили или потопили" более 20 иранских кораблей, передает УНН.

"Вчера вечером CENTCOM добавило к этому списку боевой корабль класса "Сулеймани", — говорится в заявлении, опубликованном в среду.

В другом заявлении, опубликованном в среду, Центральное командование США заявило, что "американские силы продолжают активно отслеживать и уничтожать иранские ракетные установки с высокой точностью".

