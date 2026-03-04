Военные США заявили, что поразили или потопили более 20 иранских кораблей
Киев • УНН
Центральное командование США заявило, что американские силы поразили или потопили более 20 иранских кораблей. Среди уничтоженных судов – боевой корабль класса "Сулеймани".
Центральное командование США заявило, что американские силы "поразили или потопили" более 20 иранских кораблей, передает УНН.
"Вчера вечером CENTCOM добавило к этому списку боевой корабль класса "Сулеймани", — говорится в заявлении, опубликованном в среду.
В другом заявлении, опубликованном в среду, Центральное командование США заявило, что "американские силы продолжают активно отслеживать и уничтожать иранские ракетные установки с высокой точностью".
