США потопили иранский корабль торпедой впервые со времен Второй мировой - глава Пентагона дал обновление по операции против Ирана

Министр обороны США Пит Хегсет заявил сегодня, что американская подводная лодка потопила иранский военный корабль в международных водах, и вместе с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Дэном Кейном дал обновленную информацию о ситуации после начала операции против Ирана, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По словам Хегсета, это было первое затопление вражеского судна торпедой со времен Второй мировой войны.

"Американская подводная лодка потопила иранский военный корабль, который считал, что он в безопасности в международных водах, - сказал Хегсет во время пресс-конференции в Пентагоне. - Вместо этого его потопила торпеда".

"Первое затопление вражеского корабля торпедой со времен Второй мировой войны", - добавил Хегсет.

Как отмечает Reuters, заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки сообщил, что по меньшей мере 80 человек погибли в результате удара американской подводной лодки по иранскому военному кораблю. Он сообщил, что судно находилось в Индийском океане, направляясь обратно в Иран из восточного индийского порта.

Хегсет также сказал, что американские военные потопили "призовой корабль" Ирана "Soleimani", названный в честь бывшего иранского генерала Касема Сулеймани, которого убили американские войска во время первого срока президентства Дональда Трампа.

"Думаю, президент США дважды его достал", - сказал Хегсет, имея в виду Сулеймани.

Хегсет во время пресс-конференции также подчеркнул, что через четыре дня после начала операции США против Ирана операция все еще находится на "начальной" стадии, и изложил планы по ускорению военных усилий.

"Как сказал президент Трамп, приближаются все большие волны, - сказал Хегсет. - Мы только начинаем. Мы ускоряемся, а не замедляемся".

Глава Пентагона сказал, что следующий этап военных действий направлен на то, чтобы воздушные силы США и Израиля взяли "полный контроль над иранским небом", и ожидается, что это будет завершено "менее чем за неделю".

Он добавил, что воздушные силы будут "находить, фиксировать и завершать с ракетами и оборонно-промышленной базой иранских военных", а также иранскими военными лидерами.

"Это никогда не должно было быть честной борьбой, и это не честный бой, - сказал Хегсет. - Мы бьем их, пока они лежат, и именно так и должно быть".

Как отмечает AP, Хегсет также сказал, что война с Ираном может продлиться 8 недель - дольше, чем предполагалось ранее.

"Можно сказать четыре недели, но это может быть шесть, восемь, три, - сказал он. - В конце концов, мы задаем продвижение и темп".

Хегсет отметил, что США выиграют свою военную операцию против Ирана "решительно, сокрушительно и безжалостно". Он указал, что скоро в регион прибудут дополнительные силы, включая истребители и бомбардировщики. Он добавил, что США "потратят все необходимое время, чтобы убедиться в успехе".

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн на той же пресс-конференции заявил, что после установления превосходства в воздухе в Иране США "теперь начнут расширяться вглубь страны".

Кейн добавил, что американские войска будут наносить удары "постепенно глубже вглубь иранской территории и (создавать) дополнительную свободу маневра для американских войск".

Кейн указал, что количество ракетных пусков Ирана резко сократилось с начала американо-израильских ударов по стране, описывая то, что он назвал "стабильным прогрессом" американских войск в регионе.

"По состоянию на сегодняшнее утро Центральное командование США достигает стабильного прогресса. Количество баллистических ракет, выпущенных Ираном по театру военных действий, уменьшилось на 86% по сравнению с первым днем боевых действий", - сказал Кейн. Он добавил, что спад ускорился в последние часы.

"Наблюдается снижение на 23% только за последние 24 часа, а количество ударов ударных беспилотников уменьшилось на 73%", - добавил Кейн.

Он сказал, что снижение активности ракет и беспилотников позволило американским войскам расширить свое оперативное превосходство.

"Этот прогресс позволил Центральному командованию установить локализованное превосходство в воздухе на южном фланге иранского побережья и пробить их оборону с преобладающей точностью и огневой мощью", - отметил он.

Эта статистика появилась через день после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что ВВС и ВМС Ирана были "нокаутированы".

В то же время, как отмечает AP, Хегсет признал, что США не могут отразить все атаки иранских дронов.

"Мы продвинули вперед все возможные системы борьбы с БПЛА, не жалея средств или возможностей, - сказал Хегсет, имея в виду дроны. - Как я уже сказал, это не означает, что мы все останавливаем".

При этом Хегсет и Кейн заявили, что запасы оружия США остаются значительными. По их словам, американские вооруженные силы имеют достаточно боеприпасов для текущих операций против Ирана.

Хегсет добавил, что военные использовали более продвинутое оружие в начале кампании, но переходят на гравитационные бомбы теперь, когда США контролируют иранское небо, и запасы этого продвинутого оружия остаются "чрезвычайно значительными".

