$43.450.22
50.460.14
ukenru
09:19 • 2 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 26746 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 54670 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 45400 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 51486 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 51200 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 29836 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 26502 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 25105 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 35197 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.3м/с
68%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака на консульство США в Дубае: в Госдепе рассказали подробности4 марта, 00:11 • 10882 просмотра
В Харькове от взрыва погиб мужчина, его жена получила ранения: подробности от полиции4 марта, 00:46 • 14006 просмотра
Прокремлевские экономисты признали, что российская экономика на грани краха - разведка4 марта, 01:22 • 12780 просмотра
США и Израиль бьют по иранским объектам, но Украине отказывают в Tomahawk - ISW4 марта, 02:34 • 17780 просмотра
Соглашения по Украине без участия европейцев не будет - Мерц после встречи с Трампом4 марта, 03:01 • 7076 просмотра
публикации
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 55144 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 77648 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 76506 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 130399 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 91462 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Виталий Ким
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Дубай
Реклама
УНН Lite
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 19808 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 28120 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 32679 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 41150 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 47588 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
The New York Times
Отопление

54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Министерство иностранных дел Украины информирует о закрытии воздушного пространства в Израиле, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Иране и Ираке по состоянию на 4 марта. МИД получил 54 обращения от граждан Украины относительно обострения ситуации в регионе.

54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД

54 обращения от граждан Украины на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке получено в регионе, сообщили в МИД Украины в среду, пишет УНН.

Всего с 28 февраля на "горячую линию" МИД поступило 54 обращения граждан Украины относительно обострения ситуации безопасности на Ближнем Востоке

- сообщили в МИД в обновлении относительно оперативной ситуации на Ближнем Востоке и рекомендаций гражданам Украины, находящимся на территории региона.

В течение 3 марта на "горячую линию" МИД, как отмечается, "поступило 9 обращений граждан Украины относительно обострения ситуации безопасности на Ближнем Востоке (преимущественно из-за задержки авиарейсов)". МИД предоставил консультации и привлек консульских сотрудников зарубежных дипломатических учреждений Украины для решения вопросов на месте.

В МИД указали, что по состоянию на 09:00 4 марта воздушное пространство остается закрытым в следующих странах: Израиль, Кувейт, Катар, ОАЭ, Иран, Ирак

В городе Дубай (ОАЭ), как сообщается, осуществляется запуск авиарейсов в тестовом режиме. Аэропорты Иордании, Саудовской Аравии, Ливана и Омана работают в штатном режиме.

МИД также предоставил ссылки на формы для оповещения о ситуации и получения оперативной связи дипломатическими учреждениями.

В настоящее время нет необходимости в эвакуации, люди обращались, но их немного - посол Украины в Израиле03.03.26, 19:51 • 5416 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоНовости МираНаши за границей
Дипломатка
Израиль
Ирак
Ливан
Иордания
Дубай
Саудовская Аравия
Катар
Кувейт
Оман
Объединенные Арабские Эмираты
Украина
Иран