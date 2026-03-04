54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Украины информирует о закрытии воздушного пространства в Израиле, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Иране и Ираке по состоянию на 4 марта. МИД получил 54 обращения от граждан Украины относительно обострения ситуации в регионе.
54 обращения от граждан Украины на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке получено в регионе, сообщили в МИД Украины в среду, пишет УНН.
Всего с 28 февраля на "горячую линию" МИД поступило 54 обращения граждан Украины относительно обострения ситуации безопасности на Ближнем Востоке
В течение 3 марта на "горячую линию" МИД, как отмечается, "поступило 9 обращений граждан Украины относительно обострения ситуации безопасности на Ближнем Востоке (преимущественно из-за задержки авиарейсов)". МИД предоставил консультации и привлек консульских сотрудников зарубежных дипломатических учреждений Украины для решения вопросов на месте.
В МИД указали, что по состоянию на 09:00 4 марта воздушное пространство остается закрытым в следующих странах: Израиль, Кувейт, Катар, ОАЭ, Иран, Ирак
В городе Дубай (ОАЭ), как сообщается, осуществляется запуск авиарейсов в тестовом режиме. Аэропорты Иордании, Саудовской Аравии, Ливана и Омана работают в штатном режиме.
МИД также предоставил ссылки на формы для оповещения о ситуации и получения оперативной связи дипломатическими учреждениями.
