США и Израиль бьют по иранским объектам, но Украине отказывают в Tomahawk - ISW
Киев • УНН
Соединенные Штаты и Израиль наносят удары по иранским объектам производства беспилотников и ракет, чтобы уменьшить давление на ракетные и беспилотные перехватчики – возможности, в которой США ограничивают Украину, отказываясь предоставлять крылатые ракеты Tomahawk. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что совместная ударная кампания США и Израиля направлена на объекты производства и хранения ракет и беспилотников по всему Ирану.
Однако Соединенные Штаты давно отказывают Украине в оружии, необходимом для того, чтобы сделать то же самое по российским объектам. Украинские вооруженные силы способны наносить удары беспилотниками большой дальности по значительной части российского тыла, но полезная нагрузка этих беспилотников ограничена и не подходит для уничтожения устойчивых объектов или крупных сооружений. Поэтому Украина неоднократно запрашивала ракеты Tomahawk производства США, просьба, которую Соединенные Штаты в конечном итоге отклонили осенью 2025 года
Они подчеркивают, что предоставление небольшого количества Tomahawk Украине со стороны США, вероятно, позволит украинским вооруженным силам значительно повредить или даже уничтожить ключевые объекты производства и хранения ракет и беспилотников глубоко в российском тылу, особенно высококонцентрированные производственные районы, такие как завод беспилотников "шахедов" в специальной экономической зоне "Алабуга" в Республике Татарстан.
"Поставки США Tomahawk осенью 2025 года могли бы помочь Украине нанести удары по объектам производства и хранения беспилотников и ракет в российском тылу, в то время как Украина продолжала разрабатывать и производить собственные ракеты "Фламинго". Такие атаки, возможно, смогли бы значительно ухудшить российскую кампанию ракетных ударов дальнобойных ракет и беспилотников против украинской энергетической и гражданской инфраструктуры зимой 2025-2026 годов", - резюмируют в ISW.
Напомним
В феврале сенатор США Линдси Грэм призвал Дональда Трампа начать поставки Украине ракет Tomahawk.
