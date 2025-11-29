$42.190.00
3082 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
4648 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
7816 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
10834 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
11741 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 12292 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 12700 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 13688 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 14247 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
29 ноября, 07:54 • 15664 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
публикации
Эксклюзивы
Не ракеты Tomahawk: Виткофф предложил Украине альтернативу - WSJ

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Специальный представитель президента США Стив Виткофф предложил Украине 10-летнее освобождение от тарифов США вместо ракет Tomahawk. Он считает, что это поможет оживить украинскую экономику, тогда как ракеты не дадут значительного эффекта в войне с рф.

Не ракеты Tomahawk: Виткофф предложил Украине альтернативу - WSJ

Специальный представитель президента США Стив Виткофф предложил украинской делегации альтернативу ракетам Tomahawk. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Вместо ракет Виткофф предложил Украине 10-летнее освобождение от тарифов США. По его словам, "горстка ракет" ничего не даст в войне против россии, а освобождение от тарифов поможет оживить украинскую экономику.

Я в бизнесе по урегулированию сделок. Вот почему я здесь. Мы продолжаем стучать в двери и придумывать идеи

- заявил он в комментарии WSJ.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи ракет Tomahawk Украине. Он также отметил, что конфликт еще не завершен и сторонам придется продолжать борьбу.

Также УНН сообщал, что российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 16 октября убедил американского лидера не одобрять предоставление Украине дальнобойных ракет "Tomahawk".

Евгений Устименко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина