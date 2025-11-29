Не ракеты Tomahawk: Виткофф предложил Украине альтернативу - WSJ
Киев • УНН
Специальный представитель президента США Стив Виткофф предложил украинской делегации альтернативу ракетам Tomahawk. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Детали
Вместо ракет Виткофф предложил Украине 10-летнее освобождение от тарифов США. По его словам, "горстка ракет" ничего не даст в войне против россии, а освобождение от тарифов поможет оживить украинскую экономику.
Я в бизнесе по урегулированию сделок. Вот почему я здесь. Мы продолжаем стучать в двери и придумывать идеи
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи ракет Tomahawk Украине. Он также отметил, что конфликт еще не завершен и сторонам придется продолжать борьбу.
Также УНН сообщал, что российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 16 октября убедил американского лидера не одобрять предоставление Украине дальнобойных ракет "Tomahawk".