Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці

Президент Сполучених Штатів америки Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передачі ракет Tomahawk Україні. Про це інформує УНН з посиланням на трансляцію Білого дому.

Деталі

Під час спілкування з пресою на борту літака Air Force One, журналісти поцікавилися у Трампа, чи планує він передати Україні ракети Tomahawk. Президент США дав лаконічну відповідь.

Ні. Не те щоб я не міг змінити рішення, але наразі - ні - сказав американський лідер.

Також журналісти поцікавилися у Трампа, що могло б стати останньою краплею, яка переконає, що путін не прагне закінчити війну проти України. У відповідь президент США натякнув, що конфлікт ще не завершено і сторонам доведеться продовжувати боротьбу, щоб він "вигорів".

Немає ніякої "останньої краплі". Іноді потрібно дозволити конфлікту вигоріти. Вони воюють, і воюють між собою - зазначив Глава Білого дому.

Він також наголосив, що для путіна це важка війна, додавши, що рф втратила багато солдатів, і не виключено, що йдеться про мільйон осіб.

Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Це дуже багато. І для України це важко. Для обох сторін. Іноді потрібно просто дозволити, щоб усе дійшло до кінця - зауважив Трамп.

Лідер США вкотре згадав, що врегулював уже вісім війн і, вважав, що ситуацію в Україні вдасться залагодити легше, ніж деякі з тих, які США вже вирішили.

Нагадаємо

Пентагон схвалив надання Україні далекобійних ракет Tomahawk, вважаючи, що це не вплине на американські запаси. Однак остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом, який вагається через можливий вплив на відносини зі США та росією.

"Дзеркальна відповідь на ракетні удари рф": в ISW оцінили перспективи надання США Україні ракет Tomahawk