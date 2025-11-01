"Дзеркальна відповідь на ракетні удари рф": в ISW оцінили перспективи надання США Україні ракет Tomahawk

$42.080.01
48.980.00
ukenru
06:00 • 3698 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 18647 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 35352 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 33994 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 33166 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 35258 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28 • 30163 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 51563 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 21288 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 44493 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
московська область занурилася в темряву після атаки дронівVideo31 жовтня, 22:28 • 10944 перегляди
Журналіст Bild Рьопке отримав запрошення відвідати Куп'янськ та Покровськ від російського “першого каналу”: що він відповів31 жовтня, 23:33 • 20000 перегляди
російські спецслужби застосовують методи ІДІЛ у гібридній війні проти Європи - ЦПД01:07 • 10370 перегляди
Канада планує передати Україні російський Ан-124, але є нюанс - Bloomberg01:41 • 7186 перегляди
росія легалізує мобілізацію українців: у Мелітополі готують "військові списки" - ЦНС03:18 • 6486 перегляди
Публікації
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 06:00 • 3682 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 44758 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 51558 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 44488 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto31 жовтня, 10:39 • 46333 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Джон Реткліфф (політик)
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 44767 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 30721 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 39422 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 71546 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 75284 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
The Washington Post
«Калібр» (сімейство ракет)
Х-47М2 «Кинджал»

"Дзеркальна відповідь на ракетні удари рф": в ISW оцінили перспективи надання США Україні ракет Tomahawk

Київ • УНН

 • 1848 перегляди

В ISW оцінюють, що надання Україні американських ракет Tomahawk стане відповіддю на використання росією крилатих та балістичних ракет. Це дозволить Україні завдати удари по ключових російських військових об'єктах, розташованих глибоко в тилу.

"Дзеркальна відповідь на ракетні удари рф": в ISW оцінили перспективи надання США Україні ракет Tomahawk

Надання Україні американських ракет Tomahawk стане дзеркальною відповіддю на регулярне використання росією крилатих та балістичних ракет великої дальності проти України та зменшить цю важливу перевагу росії. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що росія регулярно використовує ракети, порівнянні з Tomahawk, такі як крилаті ракети серії Х та "калібр", аеробалистічні ракети "кинжал", а також балістичні та крилаті ракети "іскандер", які Росія використовує під час своїх нічних ударів по Україні.

Дальність дії та більше корисне навантаження ракет Tomahawk дозволять українським військовим завдати значної шкоди ключовим російським військовим об'єктам, розташованим глибоко в межах російської території, таким як завод безпілотників "шахед" у єлабузі, республіка татарстан, та авіабаза "енгельс-2" у саратовській області, з якої росія запускає стратегічні бомбардувальники, що скидують крилаті ракети повітряного базування по Україні

- зазначили в ISW.

Там додали, що, за даними Пентагона, постачання Україні ракет Tomahawk не матиме негативного впливу на американські арсенали.

Нагадаємо

Напередодні Пентагон схвалив надання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Однак остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом, який вагається через можливий вплив на відносини зі США та росією.

"Ігнорує реальність": в ISW прокоментували погрози кремля відповіддю на можливе надання Україні ракет Tomahawk25.10.25, 06:04 • 15862 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
«Калібр» (сімейство ракет)
Інститут вивчення війни
Міністерство оборони США
Х-47М2 «Кинджал»
Дональд Трамп
Іскандер (ОТРК)
Україна