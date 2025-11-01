"Дзеркальна відповідь на ракетні удари рф": в ISW оцінили перспективи надання США Україні ракет Tomahawk
Київ • УНН
В ISW оцінюють, що надання Україні американських ракет Tomahawk стане відповіддю на використання росією крилатих та балістичних ракет. Це дозволить Україні завдати удари по ключових російських військових об'єктах, розташованих глибоко в тилу.
Надання Україні американських ракет Tomahawk стане дзеркальною відповіддю на регулярне використання росією крилатих та балістичних ракет великої дальності проти України та зменшить цю важливу перевагу росії. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Аналітики вказують, що росія регулярно використовує ракети, порівнянні з Tomahawk, такі як крилаті ракети серії Х та "калібр", аеробалистічні ракети "кинжал", а також балістичні та крилаті ракети "іскандер", які Росія використовує під час своїх нічних ударів по Україні.
Дальність дії та більше корисне навантаження ракет Tomahawk дозволять українським військовим завдати значної шкоди ключовим російським військовим об'єктам, розташованим глибоко в межах російської території, таким як завод безпілотників "шахед" у єлабузі, республіка татарстан, та авіабаза "енгельс-2" у саратовській області, з якої росія запускає стратегічні бомбардувальники, що скидують крилаті ракети повітряного базування по Україні
Там додали, що, за даними Пентагона, постачання Україні ракет Tomahawk не матиме негативного впливу на американські арсенали.
Нагадаємо
Напередодні Пентагон схвалив надання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Однак остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом, який вагається через можливий вплив на відносини зі США та росією.
