"Зеркальный ответ на ракетные удары РФ": в ISW оценили перспективы предоставления США Украине ракет Tomahawk
Киев • УНН
В ISW оценивают, что предоставление Украине американских ракет Tomahawk станет ответом на использование Россией крылатых и баллистических ракет. Это позволит Украине нанести удары по ключевым российским военным объектам, расположенным глубоко в тылу.
Предоставление Украине американских ракет Tomahawk станет зеркальным ответом на регулярное использование Россией крылатых и баллистических ракет большой дальности против Украины и уменьшит это важное преимущество России. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Подробности
Аналитики указывают, что Россия регулярно использует ракеты, сравнимые с Tomahawk, такие как крылатые ракеты серии Х и "Калибр", аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также баллистические и крылатые ракеты "Искандер", которые Россия использует во время своих ночных ударов по Украине.
Дальность действия и большая полезная нагрузка ракет Tomahawk позволят украинским военным нанести значительный ущерб ключевым российским военным объектам, расположенным глубоко на российской территории, таким как завод беспилотников "Шахед" в Елабуге, Республика Татарстан, и авиабаза "Энгельс-2" в Саратовской области, с которой Россия запускает стратегические бомбардировщики, сбрасывающие крылатые ракеты воздушного базирования по Украине
Там добавили, что, по данным Пентагона, поставки Украине ракет Tomahawk не окажут негативного влияния на американские арсеналы.
Напомним
Накануне Пентагон одобрил предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Однако окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом, который колеблется из-за возможного влияния на отношения с США и Россией.
"Игнорирует реальность": в ISW прокомментировали угрозы кремля ответом на возможное предоставление Украине ракет Tomahawk25.10.25, 06:04 • 15848 просмотров