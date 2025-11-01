"Зеркальный ответ на ракетные удары РФ": в ISW оценили перспективы предоставления США Украине ракет Tomahawk

Предоставление Украине американских ракет Tomahawk станет зеркальным ответом на регулярное использование Россией крылатых и баллистических ракет большой дальности против Украины и уменьшит это важное преимущество России. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Аналитики указывают, что Россия регулярно использует ракеты, сравнимые с Tomahawk, такие как крылатые ракеты серии Х и "Калибр", аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также баллистические и крылатые ракеты "Искандер", которые Россия использует во время своих ночных ударов по Украине.

Дальность действия и большая полезная нагрузка ракет Tomahawk позволят украинским военным нанести значительный ущерб ключевым российским военным объектам, расположенным глубоко на российской территории, таким как завод беспилотников "Шахед" в Елабуге, Республика Татарстан, и авиабаза "Энгельс-2" в Саратовской области, с которой Россия запускает стратегические бомбардировщики, сбрасывающие крылатые ракеты воздушного базирования по Украине