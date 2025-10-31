$42.080.01
48.980.00
ukenru
18:17 • 276 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
17:29 • 3716 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
16:15 • 10363 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
14:27 • 15963 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
12:28 • 20881 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 33360 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 18464 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 32632 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:52 • 16938 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
31 жовтня, 09:39 • 20283 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику31 жовтня, 08:39 • 37812 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto31 жовтня, 09:35 • 37975 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto31 жовтня, 10:39 • 29466 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 14245 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59 • 14745 перегляди
Публікації
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59 • 15246 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 33362 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 32634 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto31 жовтня, 10:39 • 29849 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto31 жовтня, 09:35 • 38369 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Геннадій Труханов
Руслан Кравченко
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Одеса
Реклама
УНН Lite
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59 • 15250 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 14567 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 30466 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 62986 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 67031 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Storm Shadow
Нептун (крилата ракета)
Соціальна мережа

Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ

Київ • УНН

 • 3682 перегляди

Пентагон схвалив надання Україні далекобійних ракет Tomahawk, вважаючи, що це не вплине на американські запаси. Однак остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом, який вагається через можливий вплив на відносини зі США та росією.

Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ

Пентагон дав Білому дому зелене світло на надання Україні далекобійних ракет "Tomahawk", оцінивши, що це не матиме негативного впливу на американські запаси, залишаючи остаточне політичне рішення в руках президента Дональда Трампа. Про це повідомляють три американські та європейські чиновники, знайомі з цим питанням, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Видання зауважує, що Трамп заявив на початку цього місяця під час робочого обіду з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, що він волів би не надавати ракети Україні, оскільки "ми не хочемо віддавати речі, які нам потрібні для захисту нашої країни".

Об'єднаний штаб повідомив Білий дім про свою оцінку на початку цього місяця, безпосередньо перед зустріччю Трампа із Зеленським, який наполягав на тому, щоб ракети ефективніше націлювали на нафтові та енергетичні об'єкти глибоко всередині росії. "Tomahawk" мають дальність дії близько 1000 миль.

За даними ЗМІ, ця оцінка підбадьорила європейських союзників США, які вважають, що у США тепер менше виправдань не надавати ракети, повідомили два європейські чиновники. Трамп також заявив лише за кілька днів до зустрічі із Зеленським, що США мають "багато "Tomahawk", які вони потенційно могли б надати Україні.

Тому американські та європейські чиновники були здивовані, коли Трамп різко змінив свою точку зору через кілька днів, заявивши під час вступного слова на робочому обіді в Білому домі з Зеленським, що США "потрібні" "Tomahawk". Потім він сказав Зеленському за зачиненими дверима, що США не надаватимуть їх — принаймні поки що.

Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети Tomahawk23.10.25, 01:55 • 21986 переглядiв

CNN зауважує, що рішення Трампа було прийнято через день після його телефонної розмови з президентом росії володимиром путіним, який сказав Трампу, що "Tomahawk", які можуть вразити великі російські міста, такі як москва та санкт-петербург, не матимуть значного впливу на поле бою, але зашкодять відносинам між США та росією.

путін пообіцяв "приголомшливу відповідь", якщо по рф ударять Tomahawk23.10.25, 19:54 • 5136 переглядiв

Білий дім і Пентагон не відповіли на запити про коментарі, зазначає видання.

Додамо

Трамп не зняв ракети з розгляду повністю, як раніше повідомляли джерела CNN, і адміністрація розробила плани щодо їх швидкого надання Україні, якщо Трамп віддасть відповідний наказ. Трамп також настільки розчарувався в останні тижні небажанням путіна серйозно розглядати мирні переговори, що минулого тижня схвалив нові санкції США проти російських нафтових компаній і поки що скасував заплановану зустріч з путіним у Будапешті для обговорення України.

Саміт Трампа і путіна в Будапешті скасували через вимоги москви - FT31.10.25, 10:59 • 3608 переглядiв

Хоча Пентагон не має занепокоєння щодо запасів, представники оборонного відомства США все ще намагаються вирішити, як Україна тренуватиметься та розгортатиме ракети, повідомили чиновники. Джерела додали, що залишається кілька оперативних питань, які необхідно вирішити, щоб Україна могла ефективно використовувати ракети, додає CNN.

Одним з невирішених питань є те, як Україна запускатиме ракети, якщо США їх нададуть. "Tomahawk" найчастіше запускаються з надводних кораблів або підводних човнів, але ВМС України сильно виснажені, тому ракети, ймовірно, доведеться запускати з суші. Корпус морської піхоти та армія розробили наземні пускові установки, які можна було б надати Україні.

Але навіть якби США не захотіли надавати пускові установки, європейські чиновники вважають, що Україна могла б знайти обхідний шлях. Один чиновник зазначив, що українські інженери змогли розробити обхідний шлях для використання ракет Storm Shadow, наданих Великою Британією, які спочатку були розроблені для використання сучасними літаками НАТО та мали бути інтегровані до старіючого парку винищувачів радянської епохи України.

Обіцянка Tomahawk Україні: президент США не сказав "ні" щодо ракет дальньої дії - Зеленський18.10.25, 19:12 • 9747 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Storm Shadow
Пентагон
Білий дім
НАТО
Дональд Трамп
Велика Британія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Україна