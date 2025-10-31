Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ

Пентагон дав Білому дому зелене світло на надання Україні далекобійних ракет "Tomahawk", оцінивши, що це не матиме негативного впливу на американські запаси, залишаючи остаточне політичне рішення в руках президента Дональда Трампа. Про це повідомляють три американські та європейські чиновники, знайомі з цим питанням, передає УНН із посиланням на CNN.

Видання зауважує, що Трамп заявив на початку цього місяця під час робочого обіду з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, що він волів би не надавати ракети Україні, оскільки "ми не хочемо віддавати речі, які нам потрібні для захисту нашої країни".

Об'єднаний штаб повідомив Білий дім про свою оцінку на початку цього місяця, безпосередньо перед зустріччю Трампа із Зеленським, який наполягав на тому, щоб ракети ефективніше націлювали на нафтові та енергетичні об'єкти глибоко всередині росії. "Tomahawk" мають дальність дії близько 1000 миль.

За даними ЗМІ, ця оцінка підбадьорила європейських союзників США, які вважають, що у США тепер менше виправдань не надавати ракети, повідомили два європейські чиновники. Трамп також заявив лише за кілька днів до зустрічі із Зеленським, що США мають "багато "Tomahawk", які вони потенційно могли б надати Україні.

Тому американські та європейські чиновники були здивовані, коли Трамп різко змінив свою точку зору через кілька днів, заявивши під час вступного слова на робочому обіді в Білому домі з Зеленським, що США "потрібні" "Tomahawk". Потім він сказав Зеленському за зачиненими дверима, що США не надаватимуть їх — принаймні поки що.

CNN зауважує, що рішення Трампа було прийнято через день після його телефонної розмови з президентом росії володимиром путіним, який сказав Трампу, що "Tomahawk", які можуть вразити великі російські міста, такі як москва та санкт-петербург, не матимуть значного впливу на поле бою, але зашкодять відносинам між США та росією.

Білий дім і Пентагон не відповіли на запити про коментарі, зазначає видання.

Трамп не зняв ракети з розгляду повністю, як раніше повідомляли джерела CNN, і адміністрація розробила плани щодо їх швидкого надання Україні, якщо Трамп віддасть відповідний наказ. Трамп також настільки розчарувався в останні тижні небажанням путіна серйозно розглядати мирні переговори, що минулого тижня схвалив нові санкції США проти російських нафтових компаній і поки що скасував заплановану зустріч з путіним у Будапешті для обговорення України.

Хоча Пентагон не має занепокоєння щодо запасів, представники оборонного відомства США все ще намагаються вирішити, як Україна тренуватиметься та розгортатиме ракети, повідомили чиновники. Джерела додали, що залишається кілька оперативних питань, які необхідно вирішити, щоб Україна могла ефективно використовувати ракети, додає CNN.

Одним з невирішених питань є те, як Україна запускатиме ракети, якщо США їх нададуть. "Tomahawk" найчастіше запускаються з надводних кораблів або підводних човнів, але ВМС України сильно виснажені, тому ракети, ймовірно, доведеться запускати з суші. Корпус морської піхоти та армія розробили наземні пускові установки, які можна було б надати Україні.

Але навіть якби США не захотіли надавати пускові установки, європейські чиновники вважають, що Україна могла б знайти обхідний шлях. Один чиновник зазначив, що українські інженери змогли розробити обхідний шлях для використання ракет Storm Shadow, наданих Великою Британією, які спочатку були розроблені для використання сучасними літаками НАТО та мали бути інтегровані до старіючого парку винищувачів радянської епохи України.

