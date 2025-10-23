путін пообіцяв "приголомшливу відповідь", якщо по рф ударять Tomahawk
Київ • УНН
володимир путін розцінив заяву Володимира Зеленського про отримання Україною далекобійної зброї як спробу ескалації, погрожуючи "дуже серйозною" відповіддю на удари нею по російській території.
російський диктатор володимир путін назвав заяву Президента України Володимира Зеленського про те, що Україна таки отримає далекобійну зброю - Tomahawk, спробою ескалації, передає УНН.
Це спроба ескалації. Якщо такою зброєю (Tomahawk - ред.) будуть наноситися удари по російській території, відповідь буде дуже серйозна, якщо не сказати приголомшлива
Нагадаємо
У середу, 22 жовтня видання WSJ повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа зняла ключову заборону на використання Україною західних ракет великої дальності для ударів по росії.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп спростував повідомлення про нібито зняття обмежень для України на використання ракет дальньої дії, наданих західними союзниками.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна використовує для ударів по території рф лише власну зброю, а не американську. Він зазначив, що українські далекобійні можливості сягають від 150 до 3 тис. км.