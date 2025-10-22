$41.740.01
Трамп скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рф
20:51 • 6530 перегляди
Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої дії
19:25 • 14438 перегляди
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти росії
Ексклюзив
16:59 • 26426 перегляди
Справа "НАБУгейт": детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІ
16:19 • 21443 перегляди
Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня
Ексклюзив
22 жовтня, 15:19 • 21801 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
22 жовтня, 15:06 • 20013 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
22 жовтня, 14:00 • 31912 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
22 жовтня, 13:53 • 29340 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
22 жовтня, 13:15 • 14460 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК "Металіст 1925"
Атака по брянському хімзаводу – це не про пробірки зі сполуками, а потужний удар по боєздатності ворога – Мадяр
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергу
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказав
Рятувальники показали масштабні пожежі на нафтових об'єктах Полтавщини після атаки рф
США зняли обмеження на використання Україною західних ракет для ударів по росії – WSJ
Справа "НАБУгейт": детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІ
Ексклюзив
16:59 • 26425 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
22 жовтня, 14:00 • 31911 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
22 жовтня, 13:53 • 29339 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергу
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетом
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ульф Крістерссон
Петер Сіярто
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Велика Британія
Китай
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказав
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть Бекхем
Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої дії

Київ • УНН

 • 6530 перегляди

Дональд Трамп спростував повідомлення Wall Street Journal про нібито зняття обмежень для України на використання ракет дальньої дії. Він заявив, що США не мають жодного стосунку до цих ракет.

Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої дії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп спростував повідомлення про нібито зняття обмежень для України на використання ракет дальньої дії, наданих західними союзниками. Про це інформує УНН з посиланням на допис американського лідера у соціальній мережі Truth Social.

Стаття у Wall Street Journal про те, що США схвалили дозвіл Україні використовувати ракети великої дальності глибоко в Росії, є ФЕЙКОВИМИ НОВИНАМИ!

- написав Трамп.

За його словами, США не мають жодного стосунку до цих ракет, звідки б вони не надходили, і до того, що Україна з ними робить.

Довідково

Storm Shadow – високоточні ракети великої дальності, розроблені Великою Британією та Францією (під назвою Scalp), здатні знищувати укріплені бункери, склади боєприпасів, командні центри та критично важливу інфраструктуру. Їхня дальність сягає 250 км, а вартість однієї ракети оцінюється приблизно в 2 мільйони фунтів стерлінгів.

У листопаді минулого року Україна вперше застосувала британські крилаті ракети Storm Shadow для ударів по території рф. Дозвіл на використання ракет надано у відповідь на залучення Росією північнокорейських військ.  

Нагадаємо

У середу, 22 жовтня видання WSJ повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа зняла ключову заборону на використання Україною західних ракет великої дальності для ударів по росії. 

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна