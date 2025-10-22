Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої дії
Київ • УНН
Дональд Трамп спростував повідомлення Wall Street Journal про нібито зняття обмежень для України на використання ракет дальньої дії. Він заявив, що США не мають жодного стосунку до цих ракет.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп спростував повідомлення про нібито зняття обмежень для України на використання ракет дальньої дії, наданих західними союзниками. Про це інформує УНН з посиланням на допис американського лідера у соціальній мережі Truth Social.
Стаття у Wall Street Journal про те, що США схвалили дозвіл Україні використовувати ракети великої дальності глибоко в Росії, є ФЕЙКОВИМИ НОВИНАМИ!
За його словами, США не мають жодного стосунку до цих ракет, звідки б вони не надходили, і до того, що Україна з ними робить.
Довідково
Storm Shadow – високоточні ракети великої дальності, розроблені Великою Британією та Францією (під назвою Scalp), здатні знищувати укріплені бункери, склади боєприпасів, командні центри та критично важливу інфраструктуру. Їхня дальність сягає 250 км, а вартість однієї ракети оцінюється приблизно в 2 мільйони фунтів стерлінгів.
У листопаді минулого року Україна вперше застосувала британські крилаті ракети Storm Shadow для ударів по території рф. Дозвіл на використання ракет надано у відповідь на залучення Росією північнокорейських військ.
Нагадаємо
У середу, 22 жовтня видання WSJ повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа зняла ключову заборону на використання Україною західних ракет великої дальності для ударів по росії.
