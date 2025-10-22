США зняли обмеження на використання Україною західних ракет для ударів по росії – WSJ
Адміністрація Трампа зняла ключову заборону на використання Україною західних ракет великої дальності для ударів по росії. Це рішення дозволяє Україні атакувати військові цілі в глибині рф, зокрема ракетами Storm Shadow.
Адміністрація Дональда Трампа скасувала ключову заборону, що обмежувала використання Україною ракет далекого радіуса дії західного виробництва для ударів по території росії. Як повідомляє WSJ з посиланням на американських чиновників, це рішення дає Києву більше можливостей атакувати військові цілі противника в глибині рф. Про це йдеться у матеріалі WSJ, пише УНН.
Деталі
Нові правила дозволяють Україні застосовувати ракети Storm Shadow британського виробництва, які мають дальність понад 180 миль. Саме цю зброю українські війська використали для недавнього удару по російському заводу в брянську.
Рішення було ухвалено після передачі контролю за схваленням таких операцій від міністра оборони США до командування американських військ у Європі. Це знаменує поворот у політиці Вашингтона після місяців обмежень, запроваджених Пентагоном.
Україна довела, що здатна самостійно завдавати ударів глибоко всередині росії по законних військових цілях. Їй не потрібен наш дозвіл
Водночас Білий дім не підтвердив, чи готовий надати Києву американські ракети Tomahawk, дальність яких перевищує 1600 кілометрів.
