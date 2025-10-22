США сняли ограничения на использование Украиной западных ракет для ударов по России – WSJ
Киев • УНН
Администрация Трампа сняла ключевой запрет на использование Украиной западных ракет большой дальности для ударов по России. Это решение позволяет Украине атаковать военные цели в глубине РФ, в частности ракетами Storm Shadow.
Администрация Дональда Трампа отменила ключевой запрет, ограничивавший использование Украиной ракет дальнего радиуса действия западного производства для ударов по территории России. Как сообщает WSJ со ссылкой на американских чиновников, это решение дает Киеву больше возможностей атаковать военные цели противника в глубине РФ. Об этом говорится в материале WSJ, пишет УНН.
Детали
Новые правила позволяют Украине применять ракеты Storm Shadow британского производства, имеющие дальность более 180 миль. Именно это оружие украинские войска использовали для недавнего удара по российскому заводу в Брянске.
Решение было принято после передачи контроля за одобрением таких операций от министра обороны США к командованию американских войск в Европе. Это знаменует поворот в политике Вашингтона после месяцев ограничений, введенных Пентагоном.
Украина доказала, что способна самостоятельно наносить удары глубоко внутри России по законным военным целям. Ей не нужно наше разрешение
В то же время Белый дом не подтвердил, готов ли предоставить Киеву американские ракеты Tomahawk, дальность которых превышает 1600 километров.
