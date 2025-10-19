ВСУ поразили нефте- и газоперерабатывающий завод в рф, а также базу горючего в Бердянске - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны Украины подтвердили поражение новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода и оренбургского газоперерабатывающего завода в ночь на 19 октября. Также была поражена база горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Бердянске.
В Силах обороны Украины подтвердили поражение важных объектов государства-агрессора в ночь на 19 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Подробности
Как отметили в Генштабе, Силы обороны Украины поразили новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в самарской области рф. Данное предприятие производит более 20 разновидностей товарной продукции, а ежегодный объем первичной переработки составляет 4,9 млн. тонн.
По предварительной информации поражены установки первичной переработки нефти (ЭЛОУ АВТ). На территории предприятия наблюдается пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей российской армии
Также был поражен оренбургский газоперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших газоперерабатывающих комплексов рф и способен перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год.
По предварительной информации поражена одна из установок переработки и очистки газа
Кроме того, была поражена база горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Бердянске.
Напомним
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал за прошедшие сутки 223 боевых столкновения: оккупанты нанесли 1 ракетный и 84 авиационных удара, применили 6343 дрона-камикадзе и совершили 5114 обстрелов.
Также Воздушные силы ВСУ сообщали, что россияне ночью 19 октября атаковали Украину 62 ударными БПЛА, из которых около 40 были "шахеды". Силы обороны сбили/подавили вражеские дроны на севере и востоке страны, но 19 БПЛА попали в 7 локациях.