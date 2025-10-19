Генштаб зафіксував впродовж минулої доби 223 бойових зіткнення

За минулу добу, 18 жовтня між українськими військами та російськими загарбниками відбулося 223 бойових зіткнення. Найінтенсивніші бої точилися на Покровському, Олександрівському та Куп’янському напрямках. Сили оборони відбили десятки штурмів і вразили вісім районів скупчення живої сили та техніки противника. Про це інформує у зведенні Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 08:00 19 жовтня, протягом минулої доби на російсько-українському фронті зафіксовано 223 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 84 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 193 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 6343 дрони-камікадзе та здійснили 5114 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 117 – з реактивних систем залпового вогню - йдеться у звіті.

Зазначається, що агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Сподобівка, Лозова Харківської області; Долинка, Степногірськ Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника - звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 29 керованих бомб, а також здійснив 162 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Одрадне, Кам’янка та Бологівка.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Куп’янськ, Петропавлівка та у бік Малої Шапківки й Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Середнє та Зарічне.

На Слов’янському напрямку, у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та Виїмка, противник вісім разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення, загарбник атакував у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Щербинівки, Плещіївки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та Котлярівка.

На Олександрівському напрямку ворог 16 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Новогригорівка та Малинівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав у районі населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1000 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, три бойові броньовані машини, 45 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 444 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 126 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо

На Запорізькому напрямку російські окупанти залишають поранених помирати на позиціях, не надаючи їм евакуації та медичної допомоги. Командування вважає за краще не ризикувати технікою, ніж рятувати солдатів.

російські війська просунулися на Запоріжжі та Донеччині - DeepState