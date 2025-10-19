Генштаб зафіксував впродовж минулої доби 223 бойових зіткнення

$41.640.00
18 жовтня, 21:14
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
Більшість німців проти виплат Bürgergeld українським біженцям18 жовтня, 22:28
Аналог Shahed із штучним інтелектом: США та Україна створили безпілотник з дальністю польоту до 1600 км18 жовтня, 23:56
Фінансова і військова підтримка України з боку Заходу помітно скоротилася - ЗМІ19 жовтня, 00:21
росія розпочала виготовлення прототипу одномоторного винищувача Су-7502:24
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується04:31
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несе
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу мод16 жовтня, 07:27
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Піт Гегсет
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Запорізька область
Донецька область
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"17 жовтня, 10:57
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фото15 жовтня, 15:48
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссям15 жовтня, 00:05
Соціальна мережа
Дипломатка
The Washington Post
The Guardian
Су-57

Генштаб зафіксував впродовж минулої доби 223 бойових зіткнення

Київ • УНН

 • 1358 перегляди

19 жовтня 2025 року розпочалася 1334-та доба широкомасштабної збройної агресії. За минулу добу зафіксовано 223 бойових зіткнення, окупанти завдали 1 ракетний та 84 авіаційні удари, застосували 6343 дрони-камікадзе та здійснили 5114 обстрілів.

За минулу добу, 18 жовтня між українськими військами та російськими загарбниками відбулося 223 бойових зіткнення. Найінтенсивніші бої точилися на Покровському, Олександрівському та Куп’янському напрямках. Сили оборони відбили десятки штурмів і вразили вісім районів скупчення живої сили та техніки противника. Про це інформує у зведенні Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 08:00 19 жовтня, протягом минулої доби на російсько-українському фронті зафіксовано 223 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 84 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 193 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 6343 дрони-камікадзе та здійснили 5114 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 117 – з реактивних систем залпового вогню

- йдеться у звіті.

Зазначається, що агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Сподобівка, Лозова Харківської області; Долинка, Степногірськ Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника

- звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 29 керованих бомб, а також здійснив 162 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Одрадне, Кам’янка та Бологівка.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Куп’янськ, Петропавлівка та у бік Малої Шапківки й Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Середнє та Зарічне.

На Слов’янському напрямку, у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та Виїмка, противник вісім разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення, загарбник атакував у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Щербинівки, Плещіївки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та Котлярівка.

На Олександрівському напрямку ворог 16 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Новогригорівка та Малинівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав у районі населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1000 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, три бойові броньовані машини, 45 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 444 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 126 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо

На Запорізькому напрямку російські окупанти залишають поранених помирати на позиціях, не надаючи їм евакуації та медичної допомоги. Командування вважає за краще не ризикувати технікою, ніж рятувати солдатів.

російські війська просунулися на Запоріжжі та Донеччині - DeepState18.10.25, 23:36

Віта Зеленецька

Куп'янськ